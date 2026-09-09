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貝森特干預恐成美股多頭頭號大敵 美債殖利率壓不住

編譯季晶晶／即時報導
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美國財政部長貝森特。(路透)
美國財政部長貝森特。(路透)

美國財長貝森特接連干預債市與匯市，為美股多頭製造出最大威脅。美國財政部擴大長期公債回購，仍壓不住殖利率，而美日聯手干預匯市則帶動日圓升值，恐怕將迫使投資人平倉日圓套利交易；當兩股壓力同時升高，可能危及延續近四年的美股多頭行情。

美國財政部周三宣布，最新一輪長期公債回購上限為60億美元，是原訂20億美元的三倍，但是市場原先期待貝森特的干預規模會更大，消息公布後反而失望了，美國10年期公債殖利率一度升至4.85%，接近2023年來最高水準。

同日，美國財政部標售390億美元10年期公債，得標殖利率4.834%，創2007年來同期限債券標售的最高紀錄。30年期殖利率也升至5.285%，逼近上月創下的逾20年高點。

貝森特原本希望，透過擴大回購，改善長債流動性並減緩殖利率上漲，結果仍未能抵銷油價突破每桶100美元、通膨升溫、聯準會可能升息，以及龐大財政赤字帶來的壓力。

德意志銀行策略師Steven Zeng指出，60億美元不足以帶來投資人期待的震撼彈效果。他形容，財政部現在像是「創造了一隻必須不斷餵養的怪獸」，未來若不持續擴大回購規模，反而可能引發長債賣壓，進一步推升殖利率。

殖利率上升不僅提高政府與企業借款成本，也讓美債相較股票更具吸引力。大量舉債興建AI資料中心的雲端服務巨擘，尤其可能面臨融資成本升高的壓力。

除了美債殖利率攀升，日圓走強也可能威脅美股。美日日前聯手干預匯市，加上市場預期日本銀行下周升息，帶動日圓周三升值至1美元兌153.49日圓。部分投資人原本借入低息日圓，再將資金投入美國科技股等高風險資產；如今日圓走強，可能迫使他們平倉撤資。

GammaRoad Capital Partners投資長Jordan Rizzuto表示，日圓升值與美債殖利率攀升形成的雙重壓力，是當前美股多頭市場面臨的最大風險。

精華 FAQ

  • 財政部把長期公債回購上限提高到60億美元，原意是改善流動性並壓低殖利率，但市場原本期待更大規模，公布後反而失望，殖利率仍續升。

  • 殖利率上升會推高政府與企業借款成本，也讓美債相對更具吸引力，削弱股票的資金吸納力；尤其大量舉債建AI資料中心的雲端巨擘，融資壓力更明顯。

  • 美日干預匯市與日本央行升息預期帶動日圓升值，可能迫使借日圓買美股等高風險資產的投資人平倉撤資，和高殖利率一起形成美股多頭最大壓力。

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