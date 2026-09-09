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亞馬遜拉台廠緯穎擴大美製造 德州廠投資衝破16億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
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緯穎擴建德州廠使總投資額增至逾16億美元，也有助亞馬遜提高資料中心基礎建設在美國...
緯穎擴建德州廠使總投資額增至逾16億美元，也有助亞馬遜提高資料中心基礎建設在美國的製造能力。圖為亞馬遜雲端服務（AWS）技術人員在德州奧斯汀操作AWS UltraServer伺服器。(路透)

亞馬遜攜手台灣AI伺服器代工大廠緯穎擴建德州伺服器廠，緯穎當地投資額也增至逾16億美元，以因應美國客戶需求快速成長。這項合作也將擴大亞馬遜資料中心基礎建設在美國的製造能力，並加快AI供應鏈移往美國。

兩家公司周三表示，這次擴建將使緯穎對這座廠的總投資額增至逾16億美元，也有助亞馬遜提高資料中心基礎建設在美國的製造能力。

亞馬遜Annapurna Labs事業副總裁Gary Szilagyi說：「這座工廠展現，只要和製造夥伴攜手合作，就能強化美國供應鏈。」

兩家公司預料，擴大合作後，明年底前將新增近1,000個先進製造業工作機會。這座工廠位於德州索科羅（Socorro），地處墨西哥邊境、艾爾帕索市郊，也將服務亞馬遜以外的客戶。兩家公司表示，工廠明年員工人數將超過2,500人，全面投產後預料達4,000人。

亞馬遜和其他超大規模雲端業者目前正競相擴大客製化AI硬體產能；川普政府力推重振美國製造業之際，這些業者也把更多供應鏈移往美國。

緯穎也是積極擴大美國製造布局、以因應需求成長的多家台灣企業之一。緯創今年已在德州啟用一座投資7億美元的工廠，為輝達（NVIDIA）生產AI「超級晶片」；晶圓代工業者台積電也表示，將在亞利桑那州追加投資1,000億美元。

緯穎總經理暨執行長林威遠說：「我們對德州廠投資超過16億美元，正藉此擴大產能，以因應美國客戶日益成長的需求。」

精華 FAQ

  • 主要是因應美國客戶對AI伺服器與資料中心設備的需求快速成長，同時提升美國本土製造能力，並把更多AI供應鏈與產能移往美國。

  • 緯穎對該廠總投資已增至逾16億美元，預計明年底前新增近1,000個工作機會；明年員工數將超過2,500人，全面投產後可達4,000人。

  • 此案顯示亞馬遜正透過與製造夥伴合作強化美國供應鏈，也反映台灣企業正加速布局美國製造，包含緯創與台積電等業者都在擴大投資。

亞馬遜 德州 供應鏈

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