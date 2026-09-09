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比三星還要貴？蘋果首款折疊機名稱曝光 傳售價2000美元起跳

編譯陳律安／綜合外電
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蘋果公司即將舉行秋季新品發表會，外界聚焦蘋果推出首款智慧折疊手機。（路透）
蘋果公司即將舉行秋季新品發表會，外界聚焦蘋果推出首款智慧折疊手機。（路透）

蘋果公司（Apple）即將在美西時間9日上午10時，舉行秋季新品發表會，最受矚目的，莫過於首款折疊手機，可能恢復創新者的聲譽，這也將是執行長特納斯9月上任以來，所主持的首場發表會。

彭博資訊報導，折疊手機向來銷量平淡，也有一些缺陷，例如電池續航力較短、鏡頭欠佳，折疊處的折痕等，但隨著科技與供應鏈的進步，耐用性已提升，改善了折痕等缺陷，意味著折疊手機有望邁向主流。

這說明了蘋果為何選在這時進場，挑戰在於，如何交出夠吸引人的產品，讓高價變得合乎情理。蘋果首款折疊手機名為iPhone Duo，入門款的256G版本，售價2,000美元起跳，比三星等同業還貴。若是容量更高的版本，可能高達約3,000美元。

蘋果新款iPhone 18 Pro與Pro Max的外觀，預料將與去年版本幾乎相同，主要差別在於以酒紅色取代廣受歡迎的橘色。不過，新機仍將迎來一些不錯的技術升級。

iPhone相機系統將配備新鏡頭與專業級軟體。最大變化是較大機型將加入機械式光圈，讓使用者更精準控制景深，並改善低光源下的拍照效果。新機也將搭載A20 Pro晶片、延長續航力，並採用重新設計的均熱板，協助避免過熱。

智慧手表方面，新款Apple Watch Series 12與Ultra 4將提供新配色，錶殼與錶帶也將調整，包括Series 12將重新提供陶瓷錶殼選項。最高階的Ultra 4則將提升續航力。

蘋果將推出新的Readiness App，這是Vitals軟體的衍生版本，用於追蹤裝置感測器取得的主要數據，例如心率與血氧濃度。

蘋果也將推出新的入門款AirPods 5。新耳機將分為附無線充電盒與不附無線充電盒的版本，降噪效果也將大幅提升。

另外，新任執行長特納斯，自2021年起擔任蘋果硬體主管，過去也曾主持蘋果產品發表會，但這將是他首度以執行長身分挑大樑。華爾街、消費者與媒體都將仔細聆聽，他如何在新品亮相前介紹自己。他介紹最新裝置的方式，也將受到關注。

這場活動對特納斯至關重要。在前任執行長庫克帶領下，蘋果年營收飆升至近5,000億美元，股價上漲約2,300%。庫克並不以開拓許多新產品類別著稱，Apple Watch是一大例外。

若要獲得成功評價，特納斯必須讓蘋果持續蓬勃發展，並拓展新領域。這場活動將是他首度分享願景的機會。庫克則將坐在觀眾席，不會參與台上的產品介紹。不過，他仍以董事長身分發揮重大影響力。

精華 FAQ

  • 彭博資訊指出，蘋果首款折疊手機可能名為iPhone Duo，入門款256G版本售價2000美元起跳，高容量版本甚至可能接近3000美元，定價明顯高於同業。

  • 報導認為，折疊手機過去因續航、鏡頭與折痕等缺點而銷量平淡，但隨著科技與供應鏈進步，耐用性已提升，蘋果此時進場是要挑戰高價合理化並搶占主流化機會。

  • 這將是特納斯首次以執行長身分主持發表會，他需向華爾街、消費者與媒體展現願景。庫克雖坐在台下，但特納斯能否帶領蘋果開拓新領域，將是外界觀察重點。

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