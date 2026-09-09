美伊戰爭升溫 油價躍上100美元會如何？分析師：恐進一步刺痛債市

伊朗戰爭持續升溫，加深中東原油供應顧慮，布蘭特原油期貨價格9日盤中漲破每桶100美元，儘管這個整數價位的象徵意義居多，仍可能給美國債市平添新的風險。（路透）

伊朗 戰爭持續升溫，加深中東原油供應顧慮，布蘭特原油期貨價格9日盤中漲破每桶100美元，是7月24日來首度躍上這個重要心理關卡。分析師表示，儘管這個整數價位的象徵意義居多，仍可能給美國債市平添新的風險。

布蘭特原油期貨9日一度漲2.2%，報每桶100.07美元。同時，美國西德州中級（WTI）原油漲1.83%至每桶94.73美元。

分析師指出，油價 不會因為從每桶98或99美元漲上100美元，就對經濟展望額外造成很大的衝擊。但漲破這個重要心理價位，經媒體大肆報導，就可能對投資人造成心理影響，特別是透過消費者對通膨的預期升高，給最近原已動盪不安的債市平添風險。

目前為止，美國消費者通膨預期仍受控，紐約聯準銀行（NY Fed）未來一年預期通膨率8月連續第二個月下滑，歐洲央行（ECB）類似的指標亦從戰爭爆發後的高點回落。然而，若是預期通膨開始回升，勞工據此要求雇主調高薪酬，可能升高央行密切關注的「第二輪效應」。

美伊戰爭打了六個月，還看不到戰爭盡頭，油價自8月初以來大漲25%。本周，伊朗支持的葉門胡塞組織攻擊沙烏地阿拉伯石油 設施，繼荷莫茲海峽航行受阻後，又威脅經由紅海的原油運輸。緊接著，美軍8日宣稱已「摧毀」五艘載運原油的伊朗油輪。美伊你來我往攻擊中東油輪和產油設施，重燃中東原油供應吃緊顧慮。

分析師警告，隨著各國動用戰備儲油，油市可能再度面臨供應吃緊。近日來，高盛、美銀（BofA）、滙豐（HSBC）等銀行，已紛紛調高對原油價格預測。

油價曾在4月底美伊衝突達到頂點時飆上每桶126美元，但在7月初敲定停火協議後回跌至70美元。但後來雙方持續交火，攻擊運油船和產油設施，停戰希望愈來愈黯淡，以致油價過去六周來穩定攀升。