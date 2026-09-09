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貝森特要出手救美債了 回購長債力道會多大？華爾街揪心等待

編譯葉亭均／綜合外電
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市場等待美國財長貝森特即將揭露擴大美國公債回購計畫的規模。(路透)
市場等待美國財長貝森特即將揭露擴大美國公債回購計畫的規模。(路透)

美國財長貝森特即將揭露擴大美國公債回購計畫的規模，而華爾街對於這項目標壓低殖利率的計畫嚴陣以待。

美國財政部預定周三（9日）公布翌日回購操作的規模，屆時將回購市場上已發行、剩餘期限約10年至20年的美國公債。根據過去的慣例，公告時間可能會是在華盛頓時間上午11點（台灣時間9日23時）。

這將是自美國財政部意外宣布將出手擴大長債回購規模以來，首次發布相關公告。當局在8月19日宣告將把10年至30年期公債的回購操作規模從20億美元「至少提高一倍」。

貝森特一直拒絕透露9月10日的回購規模究竟會有多大，但他的公開談話已讓許多市場人士預期，規模可能會超過 40 億美元。但他在周二最新表示，這項措施的目的在於讓市場中「正在形成的這股狂熱降溫」，顯然是在指上個月債券遭到拋售，導致長天期公債殖利率升至多年來最高水準。

如今，美國10年期公債殖利率甚至高於上個月的水準，而它又是美國房貸利率的重要基準，因此這次回購受到市場高度關注。如果回購規模只有40億美元，可能會讓投資人失望，進一步增加美債賣壓。

但如果財政部選擇一個非常龐大的規模，則可能為未來長天期公債回購設定新的基準，而下一次回購預定在兩周後進行。這也可能顯示，貝森特對殖利率水準的擔憂，自上個月那次出乎市場意料的行動後，已進一步升高。摩根士丹利估計100億美元為合乎現實的回購上限。

Wrightson ICAP資深經濟分析師克蘭德爾在給客戶的報告中表示，若大幅提高回購規模，「將等於承認財政部一開始根本沒有充分考慮8月19日那項倉促宣布的措施」。他認為，從50億至60億美元規模開始較為合理，但他也承認，考量到財政部過去幾周策略快速轉變，若最終宣布更大增幅，也並不令人意外。

財政部拒絕回應相關置評請求。

彭博策略師費根表示：「交易人士將即時消化此次購買規模。如果操作規模高於預期，市場很可能會解讀為財政部釋放出更強烈的訊號。這可能在初期拉低長天期殖利率，不過該計畫的名目規模相對於整體美國公債市場仍然很小。交換利差將更能清楚反映市場的最終判斷。」

精華 FAQ

  • 財政部將公布翌日回購操作規模，重點是回購市場上已發行、剩餘期限約10年至20年的美國公債，用來支撐長天期債券價格並壓低殖利率。

  • 因為貝森特未明說細節，但市場預期可能超過40億美元；若低於期待，恐引發失望與賣壓，若更大則可能成為未來回購的新基準。

  • 若回購規模高於預期，市場可能解讀為財政部態度更強硬，短期有助拉低長天期殖利率，但其名目規模相對整體美債市場仍屬有限。

財政部 華爾街 貝森特

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