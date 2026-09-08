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南韓對美投資終於動了 傳220億元押注德州AI電力

編譯劉忠勇／綜合外電
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南韓政府一直未公布投資計畫細節，周一表示，在完成向國會報告等程序前，不會公布任何...
南韓政府一直未公布投資計畫細節，周一表示，在完成向國會報告等程序前，不會公布任何消息。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南韓選定德州恩西納爾天然氣發電案作首筆對美投資。
  • 重點二：該案總投資約220億美元，將供應AI資料中心電力需求。
  • 重點三：南韓否認投資額超過3,500億美元，稱總額不逾2,000億美元。

南韓已選定德州一項天然氣發電計畫，做為去年和美國達成貿易協議後的頭一個對美投資案。此舉可望緩和美韓近幾個月來的緊張關係，南韓遲遲未能落實對美投資承諾，已成為這兩個盟國之間摩擦的焦點。

韓聯社和其他南韓媒體報導，這項位於德州恩西納爾（Encinal）的計畫投資額約220億美元，總發電容量達6.3百萬瓩（GW）。初期將先建置1.4百萬瓩燃氣渦輪發電機組，之後再增加4.9百萬瓩複循環發電容量，以因應人工智慧（AI）資料中心激增的電力需求。

南韓政府一直未公布投資計畫細節，周一表示，在完成向國會報告等程序前，不會公布任何消息。韓媒報導，政府預定9月17日向國會簡報對美投資談判進展，最快可能在9月18日簽署合作備忘錄（MOU）。

美韓近一年前達成初步貿易協議，美國同意把南韓輸美商品關稅訂為15%，南韓則承諾投資美國3,500億美元。如今雙方預料即將簽署協議。不過，由於南韓遲遲未能敲定頭一個投資案，引來美國總統川普批評，甚至揚言把南韓商品關稅最高提高至25%。

如今選定頭一個投資案，代表南韓把龐大的對美投資承諾化為實際計畫邁出重要一步，也可望消除美韓之間長久以來的一大摩擦。

不過，韓聯社引述不具名國會官員報導，美國最後關頭要求南韓提出的投資計畫總額必須超過先前議定的3,500億美元。據報導，南韓正和美方磋商，確保實際承諾金額不會超過3,500億美元。南韓政府已否認韓聯社的報導。

南韓產業通商資源部周二晚間發表聲明說：「美方要求投資超過3,500億美元的說法並非事實。根據戰略投資合作備忘錄，對美投資總額無論如何都不會超過2,000億美元，每年匯款上限也不會超過200億美元。」產業通商資源部並表示，首筆匯款的金額和時間都尚未敲定。

韓聯社報導，南韓正在考慮的其他投資案還包括八座大型核子反應爐，以及阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫。

南韓的對美投資承諾，和鄰國日本為避免美國提高關稅而提出的方案相似，不過日本推動5,500億美元投資計畫的速度更快。日本首批投資案規模達360億美元，涵蓋美國石油、天然氣和關鍵礦產計畫，包括俄亥俄州一座天然氣設施。

第二批計畫則包括在田納西州和阿拉巴馬州投資730億美元興建核電計畫，以及在賓州和德州興建天然氣發電廠。

南韓產業通商資源部表示，美韓雖正就核電投資合作進行多項磋商，但目前尚未敲定任何具體細節。

南韓國會3月通過特別法，落實對美投資承諾，而就在法案通過前數小時，川普政府才尋求新的法律依據，準備對南韓貨品加徵關稅。

精華 FAQ

  • 韓媒報導，南韓選定德州恩西納爾的天然氣發電計畫，作為去年與美國達成貿易協議後的第一個對美投資案，內容含燃氣渦輪與複循環發電設施。

  • 該計畫投資額約220億美元，總發電容量達6.3GW，初期先建1.4GW燃氣渦輪機組，再擴充4.9GW複循環發電容量，主要回應AI資料中心用電需求。

  • 南韓產業通商資源部否認美方要求超過3,500億美元，強調依備忘錄對美投資總額不會超過2,000億美元，每年匯款上限也不會超過200億美元。

德州 南韓 關稅

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