AI晶片股逆勢續漲 英特爾飆9% 國際油價逼百美元打壓美股

中東戰火再起成為市場最大壓力。（路透）

美股 周二收低，但AI晶片熱度未退，費城半導體指數逆勢上漲1.3%。國際油價逼近每桶100美元，加深市場對通膨再起和聯準會 （Fed）升息的疑慮，美國10年期公債殖利率升至近三年高點，壓抑大盤表現。

道瓊工業指數下跌628點，跌幅1.2%，收在52,786.07點；史坦普500指數跌45.08點，跌幅0.6%，連續二個交易日收黑，收在7,673.52點；那斯達克綜合指數85.58點，跌幅0.3%，收在26421.91點。相較之下，費半逆勢漲1.3%，顯示投資人對AI題材的興趣仍強，晶片股表現明顯優於大盤。

高通（Qualcomm）和亞馬遜達成合作，亞馬遜不僅成為高通資料中心晶片客戶，也將投資高通，讓高通進軍AI資料中心市場取得重大突破。高通大漲3.2%。

英特爾 （Intel）大漲9.1%，DigiTimes報導可能調高產品價格後走高，Northland 證券也以轉型取得進展為由，把英特爾評等調升至「優於大盤」。

艾司摩爾（ASML）上漲2.9%，三星和台積電分別計劃從2028年和2030年起，把High NA EUV機台導入大量生產，加入英特爾行列。台積電ADR漲2.4%。

晶片股逆勢走強可望支撐南韓等亞洲半導體股，但油價逼近100美元、中東戰事升高和全球升息疑慮，仍可能壓抑大盤。

中東戰火再起成為市場最大壓力。美國官員表示，美軍周二攻擊伊朗油輪；福斯新聞另報導，美軍攻擊伊朗哈格島附近和港口城市賈斯克的目標。伊朗支持的葉門胡塞組織則再度攻擊沙烏地阿拉伯能源設施，沙國因此關閉南部數座能源設施。

布蘭特原油盤中漲破每桶99美元，一度逼近100美元，終場報97.92美元；美國原油漲至94美元附近。荷莫茲海峽航運仍相當冷清，Kpler初步資料顯示，周一僅九艘載運大宗商品的船隻通過，周二截至統計時只有五艘，遠低於戰前每天近百艘的水準。

滙豐資深全球油氣分析師富斯蒂爾（Kim Fustier）認為，美伊最終仍可能達成某種共識，但協議恐一再破裂，荷莫茲海峽運輸只能逐步恢復。她預估，目前每天約600萬桶的液體燃料運輸量，到年底僅回升至800萬桶，明年中增至950萬桶，仍遠低於戰前約2,000萬桶，因此把今年布蘭特油價預估從80美元上調至90美元。

美銀警告，若限制石油運輸的零星衝突持續到年底，布蘭特原油可能落在每桶95至120美元；若戰事擴大並重創能源基礎建設，油價甚至可能飆至150美元。油價大漲也使能源股成為今年美股少數贏家，史坦普500能源類股今年已漲逾40%，Marathon Petroleum周二更以397.77美元改寫歷史新高。

油價升高也重新點燃通膨疑慮。美國10年期公債殖利率周二升至4.805%，創2023年10月以來收盤最高，短債殖利率也走高。利率期貨目前反映Fed本月升息的機率已超過五成，路透資料顯示約為58%。

市場焦點轉向周五公布的美國8月消費者物價指數（CPI）。彭博訪調經濟學家預估，受到汽油價格上漲影響，CPI月增率可能從前月加速至0.4%；排除食品和能源的核心CPI則估計月增0.2%，年增率可能降至2.4%，為2021年以來最低。Fed將在9月15至16日開會，上周就業報告優於預期後，這份通膨數據可能成為是否升息的重要依據。

Bespoke Investment Group策略師指出，如果原油持續站在每桶95美元附近並逼近100美元，即使本周通膨數據溫和，市場也未必買單。Interactive Brokers資深經濟學家Torres也說，如果地緣政治緊張情勢未能降溫，先前抑制通膨取得的進展恐怕逆轉。

其他市場方面，日圓延續升勢至1美元兌153.8日圓附近，過去一周已升近4%，創2024年7月以來最大單周升幅。倫敦三個月期銅價則再創歷史新高，上漲1.5%至每噸14,728美元，主要受到全球供應吃緊，以及美國可能加徵關稅前大量銅流向美國推升。