Anthropic搶布局 鎖定未來十年的算力
最新分析指出，人工智慧（AI）新創公司Anthropic在不到一年內簽署了總額達5170億美元的運算能力合約，趕在首次公開發行股票（IPO）前鎖定未來十年的算力。
專注於科技產業的商業媒體The Information在6日報導，根據Anthropic的公告和合約細節，該公司在過去11個月裡至少取得了14.8GW（10億瓦）的額外算力，這還不包括在去年10月之前已鎖定的1至2GW的算力。
報導指出，這項數字遠超過Anthropic去年12月向投資人公布的截至2029年的1800億美元伺服器租賃成本。
投資人密切關注Anthropic能否取得可靠的運算資源，因為這些資源被視為未來AI模型競爭的核心。該公司也被視為史上規模最大的IPO的候選人之一。
截至今年7月，Anthropic的年化銷售額達到650億美元，超越OpenAI的400億美元。但在取得運算資源方面，該公司仍落後OpenAI，後者計畫到2030年投資高達7500億美元，打造30GW的算力。
因此在過去一年中，確保運算資源的供應成為Anthropic的首要任務。該公司在過去11個月中達成的最大單筆交易是與亞馬遜和Google（均為Anthropic的早期投資人）簽訂的11GW合約，價值超過3000億美元，為期十年。
根據The Information報導，Anthropic在不到1年內簽署的運算能力合約總額達5170億美元，目的在於提前確保未來10年的算力供應，支撐模型訓練與商業擴張。 報導指出，Anthropic在過去11個月至少取得14.8GW的額外算力，且這還不包含去年10月前已鎖定的1至2GW。這顯示公司正大幅加碼基礎設施布局。 AI競爭高度依賴穩定且充足的運算資源，投資人也特別關注這點。Anthropic希望在IPO前先確保長期算力，避免落後OpenAI等對手，並支撐未來模型與營收成長。
精華 FAQ
根據The Information報導，Anthropic在不到1年內簽署的運算能力合約總額達5170億美元，目的在於提前確保未來10年的算力供應，支撐模型訓練與商業擴張。
報導指出，Anthropic在過去11個月至少取得14.8GW的額外算力，且這還不包含去年10月前已鎖定的1至2GW。這顯示公司正大幅加碼基礎設施布局。
AI競爭高度依賴穩定且充足的運算資源，投資人也特別關注這點。Anthropic希望在IPO前先確保長期算力，避免落後OpenAI等對手，並支撐未來模型與營收成長。
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