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數據中心耗水惹民怨 Nvidia帶頭採新型閉環冷卻方式

中央社／紐約7日綜合外電報導
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數據中心的龐大用水用電議題，正在美國面臨民眾強大不滿聲浪。但根據對數據中心投資成...
數據中心的龐大用水用電議題，正在美國面臨民眾強大不滿聲浪。但根據對數據中心投資成百上千億美元的科技業大公司說法，至少用水問題是可以解決的。（路透）

數據中心的龐大用水用電議題，正在美國面臨民眾強大不滿聲浪。但根據對數據中心投資成百上千億美元的科技業大公司說法，至少用水問題是可以解決的。

法新社報導，數據中心形同放滿電腦伺服器的倉庫，這些電腦用來運作網際網路，且越來越多用於人工智慧（AI）運算。當中使用的晶片運作時溫度可超過攝氏80度，需要用水降溫。

挪威獨立能源商情公司Rystad Energy指出，去年全球數據中心冷卻用水量達2220億公升，若未採取控制措施，到了2030年可能翻近3倍至6440億公升；若有，則有望將增幅控制在2倍內。

美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）為此採用新方法，用閉環式冷卻系統來節省用水，並讓水直接流經伺服器，以盡可能靠近晶片。

不過，閉環式冷卻系統可能讓用電量增加，因為這些密閉管線中的冷卻用水仍須以某種方式降溫，通常是靠吹送氣流，而這需要用電。

輝達緩和這項問題的方法，是讓水以較高溫度進入伺服器，以減少冷卻吹氣用電。輝達永續發展事務主管派克（Josh Parker）指出，這種做法通常用簡單風扇讓空氣循環就足以降溫。

輝達設定的進水溫度是攝氏45度。而根據數據中心認證機構Uptime Institute的2024年資料，其他閉環式冷卻系統多數進水溫度是攝氏32度左右。

輝達今年6月甚至在1份報告中說，當一些設施部署其最新AI工廠級平台DSX時，幾乎可以完全不消耗水。DSX是用來設計及管理AI數據中心。

輝達的說法雖然大膽，但業界確實正面臨愈來愈大壓力要實現這個目標。

美國雲端運算業巨擘微軟（Microsoft）、亞馬遜網路服務（Amazon Web Services，AWS）和Meta告訴法新社，他們也使用閉環冷卻系統，且完全沒有水淨損失。

其中微軟和亞馬遜雖在2022至去年間持續將其本已眾多的數據中心數量擴大，但根據兩公司最新永續報告，這段時期他們的用水效率皆提升，微軟加強了25%，亞馬遜提高了37%。

然而，冷卻用水只是數據中心用水的一部分。數據中心本身及當中使用的晶片和伺服器，都需要用電來運作或製造，而這部分發電也需要用水。

以美國為例，這些隱性用水量，有可能達到數據中心本身用水量的2倍。

精華 FAQ

  • 因為數據中心支撐網際網路與AI運算，散熱需要大量用水，規模又持續擴張，讓地方民眾擔心水資源被過度消耗，進而對科技業與新建案產生強烈不滿。

  • Nvidia改用閉環式冷卻系統，讓水更直接流經伺服器並盡量靠近晶片，同時把進水溫度提高到45度，降低吹風散熱所需的用電與額外耗水。

  • 除了直接冷卻用水，數據中心本身運作、晶片與伺服器製造都要耗電，而發電過程也會用水；以美國來看，這類隱性用水甚至可能達到數據中心直接用水的2倍。

輝達 NVIDIA 挪威

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