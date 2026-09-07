美國股市和債市7日休市 因為要慶祝這節日 8日恢復正常交易
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國股市和債市今（7）日將因勞工節（勞動節）休市，並於8日恢復正常交易。
根據美國勞工部，勞工節是為了慶祝「美國勞工在社會和經濟方面的成就與貢獻」，並起源於19世紀後期，當時的勞權人士爭取聯邦假日來「表揚勞工為美國富強、繁榮和福祉所做的貢獻」。
美國勞工節首次慶祝是在1882年，並僅限於紐約市，直到1894年才由時任總統克里夫蘭簽署制定為聯邦假日，並定在每年9月的第一個星期一。
勞工節休市後，美國華爾街將一路照常運作到11月下旬。下次股市休市將會是11月26日星期四，因慶祝感恩節。
其他歐美市場只有加拿大7日也為了慶祝加拿大的勞動節而休市，包括英國在內的歐洲市場都照常開市。
因為7日是勞工節，美國股市與債市當天休市，8日即恢復正常交易。這是美國聯邦假日安排，華爾街交易因此暫停1天。 勞工節旨在表揚美國勞工對社會與經濟的貢獻，起源於19世紀後期的勞權運動。它1882年首次在紐約市慶祝，1894年由克里夫蘭簽署成為聯邦假日。 勞工節過後，華爾街將一路運作到11月下旬，下次休市是11月26日星期四的感恩節。其他市場方面，加拿大7日也因勞動節休市，英國等歐洲市場則照常開市。
精華 FAQ
因為7日是勞工節，美國股市與債市當天休市，8日即恢復正常交易。這是美國聯邦假日安排，華爾街交易因此暫停1天。
勞工節旨在表揚美國勞工對社會與經濟的貢獻，起源於19世紀後期的勞權運動。它1882年首次在紐約市慶祝，1894年由克里夫蘭簽署成為聯邦假日。
勞工節過後，華爾街將一路運作到11月下旬，下次休市是11月26日星期四的感恩節。其他市場方面，加拿大7日也因勞動節休市，英國等歐洲市場則照常開市。
上一則
啟程波蘭 晶澳大篷車開赴歐洲 八周十國直送光儲方案
下一則