美國股市和債市7日休市 因為要慶祝這節日 8日恢復正常交易

美國股市和債市今（7）日休市，因慶祝勞工節。（路透）

美國股市和債市今（7）日將因勞工節（勞動節）休市，並於8日恢復正常交易。

根據美國勞工部，勞工節是為了慶祝「美國勞工在社會和經濟方面的成就與貢獻」，並起源於19世紀後期，當時的勞權人士爭取聯邦假日來「表揚勞工為美國富強、繁榮和福祉所做的貢獻」。

美國勞工節首次慶祝是在1882年，並僅限於紐約市 ，直到1894年才由時任總統克里夫蘭簽署制定為聯邦假日，並定在每年9月的第一個星期一。

勞工節休市後，美國華爾街將一路照常運作到11月下旬。下次股市休市將會是11月26日星期四，因慶祝感恩節。

其他歐美市場只有加拿大7日也為了慶祝加拿大的勞動節而休市，包括英國在內的歐洲市場都照常開市。