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蘋果CEO特納斯迎上任第一戰：他賣得動6萬多元的iPhone折疊機嗎？

編譯季晶晶／綜合外電
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蘋果執行長特納斯即將推出要價逾6萬元的首款iPhone折疊機。（路透）
蘋果執行長特納斯即將推出要價逾6萬元的首款iPhone折疊機。（路透）

蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）8日將主持上任後首場新品發表會，端出蘋果研發超過八年的首款折疊機。他接掌全球市值第二大公司僅兩周，便迎來第一場大考。

金融時報報導，市場關注的不只是蘋果能否消除折痕，更大的問題是，消費者肯不肯為這款折疊機付出逾2000美元，這是iPhone問世近20年來首次突破這道價格門檻。其他機型也可能同步漲價。

記憶體等零組件漲價，蘋果為守住毛利率，今年已調高Mac和iPad價格，還可能將iPhone 18基本款延至明年春季推出，秋季優先主打高價的Pro系列與折疊機。

在蘋果加入戰場之前，折疊機一直是小眾產品，目前只占全球智慧手機銷量的2%左右。三星2019年率先發表折疊機，初期產品雖然吸睛卻伴隨不少技術問題，折疊機始終未能打入主流。

隨著折痕淡化、螢幕耐用度提高、製造成本下降，蘋果如今才加入戰局，再度採取讓對手先承擔新品初期風險、自己再推出成熟版本的策略。

Jefferies分析師Edison Lee表示，iPhone需求如今趨於飽和，特納斯必須以新的手機造型刺激換機，不能守著現有設計，期待消費者支付更高的價格。

蘋果上次在疫情後、於歐洲大幅調高iPhone售價，銷量幾乎立即下滑；不過，這次，分析師普遍看好其首款折疊機的銷售。IDC預估首年出貨量將超過1000萬支，2027年可拿下全球折疊手機40%市占。

巴隆周刊報導，Rothschild & Co Redburn則估計，分析師Timm Schulze-Melander預估，蘋果2027年度可賣出約1400萬支折疊機，對傳統iPhone銷量的排擠效應約2%。

但Investopedia引述Jefferies指出，高昂售價恐使iPhone折疊機停留在小眾市場，難以成為帶動整體iPhone銷量的主力產品。

精華 FAQ

  • 特納斯上任僅兩周，就要主持蘋果首場新品發表會，推出研發超過8年的首款折疊機。這不只是新品亮相，更是他接掌公司後面對的第一場市場與營運考驗。

  • 除了蘋果能否消除折痕、提升耐用度外，最大疑問是消費者是否願意為這款折疊iPhone支付逾2000美元。這將是iPhone問世近20年來首次突破這道價格門檻。

  • 部分機構相當樂觀，IDC預估首年出貨量可超過1000萬支，2027年甚至可能拿下折疊手機40%市占；但Jefferies也提醒，高售價仍可能讓它停留在小眾市場。

iPhone 三星 特納斯

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