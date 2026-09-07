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蘋果新品發表會9日登場 「特納斯時代」來了

編譯廖玉玲／綜合報導
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蘋果執行長特納斯。（路透）
蘋果執行長特納斯。（路透）

蘋果公司預定本周舉行新品發表會，彭博資訊記者葛曼報導指出，預料屆時新款智慧手機iPhone與智慧手表Apple Watch將亮相，為特納斯（John Ternus）時代揭開序幕，而且蘋果規畫在接下來兩、三年推出的新品陣容，也將改寫紀錄，啟動歷來最大規模的新品上市潮。

蘋果預定美西9日上午10時舉行「驚喜閃耀」（Surprise and shine）活動，葛曼指出，本月剛走馬上任的執行長特納斯屆時預料將親自登台，發表最新款iPhone和Apple Watch。

但這僅是新時代的開始，蘋果將開啟歷來最大規模的新品上市潮，從今年一直到明年、甚至2029年，除了將推出一系列新品，還將進軍多個全新的產品領域。

葛曼指出，過去五年來，蘋果一直在籌備新系列的產品，特納斯也宣揚創新的新時代即將開啟。他上周就任時在致員工信函寫道：「想到我們接下來準備的一切，我感到無比興奮。我們將舉行一場大型發表會，肯定非常精彩。對於未來我同樣充滿期待，其中既包括開發中的那些令人驚嘆的產品，也包括那些我們甚至還未曾想像過的產品。」

這些新品在構思和開發時，蘋果仍由庫克掌舵，但很大程度上都是特納斯團隊的成果。庫克決定讓特納斯負責發布這些產品，凸顯出蘋果正邁入下個階段。這也是特納斯在9月1日上任的原因，好讓他親自發布自己負責監督開發的產品。

本周發表會的重頭戲是折疊iPhone，蘋果內部很多人稱為iPhone Ultra。iPhone即將問世20周年，折疊設計也將是歷來最大幅度的外觀改變。這款手機折疊後約相當於一本護照，搭載A20 Pro晶片、蘋果自研C2數據機等，售價預料超過2000美元。

此外，蘋果預料還將發表iPhone 18 Pro和Pro Max，外觀將與前代機型大致相同，重大升級集中在內部，包括A20 Pro處理器、C2數據機、電池續航加長等。

這次Apple Watch的更新將包括Series 12新增顏色和陶瓷表殼，並加入新的健康和健身功能。零組件升級後將支援AI版Siri，還有一項正在測試的新功能是全天候連續心率監測。2027年初前，蘋果預料還將推出AirPods 5、新Apple TV機上盒，以及首款配備觸控螢幕的MacBook，MacBook Pro將進行五年來最大改版。

報導還提到，蘋果已規劃於2028至2029年推出的全新硬體，包括配備9吋螢幕與機械手臂的桌上型家庭機器人，以及作為AI「第二雙眼睛」、內建相機的小型吊飾等。更大螢幕的新一代折疊iPhone甚至是折疊iPad，當然不會缺席，極致輕量化的改良版頭戴裝置Vision Pro，以及全面導入OLED螢幕的高階MacBook Air與iMac，也都將陸續問世。在特納斯領導下，蘋果料將迎來史上最大規模的新品爆發期。

精華 FAQ

  • 蘋果預定美西9日上午10時舉行「驚喜閃耀」活動，外界預料新執行長特納斯將親自登台，發布最新款iPhone與Apple Watch，象徵他正式接手新品揭幕任務。

  • 最受矚目的重點是折疊iPhone，內部常稱iPhone Ultra。它將是iPhone問世20周年以來最大外觀改變，折疊後約像一本護照，並搭載A20 Pro晶片與C2數據機。

  • 除iPhone與Apple Watch外，蘋果還規劃推出AirPods 5、新Apple TV、觸控螢幕MacBook、家庭機器人、相機吊飾、折疊iPad，以及改良版Vision Pro等新品。

iPhone Apple Watch 特納斯

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