我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

亞馬遜擴大AI機櫃拉貨力道 供應鏈商機爆發

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

供應鏈傳出，北美雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜旗下雲端服務（AWS）近期擴大AI伺服器機櫃拉貨力道，包括台積電、世芯-KY、緯穎、鴻海等主要協力廠全面動起來，出貨動能強勁，本季營運火熱。

被點名的台廠向來不評論單一客戶動態。亞馬遜日前再次上修今年資本支出，從原估計2000億美元，提升至2200億美元，上調幅度達一成，主要用以AI基礎建設，包括資料中心、伺服器、網路設備等需求均將同步增長。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）看好，AI算力供不應求態勢延續到2027年，甚至已看見2028年強勁需求，「相當令人震驚」；AWS的AI業務與自研晶片規模已成長至250億美元，維持三位數百分比的成長態勢。

供應鏈透露，亞馬遜近期加速、擴大拉貨力道。AWS晶片設計核心的Annapurna Labs，近年積極開發次世代AI訓練與推論晶片，客製化ASIC晶片大多交由台積電以3奈米先進製程生產，AWS衝刺AI出貨，台積電先進製程接單同步熱轉。

世芯是AWS自研AI晶片重要夥伴。世芯看好本季進入新的成長階段，單季營收與獲利將創新高，第4季表現持續看增。

世芯透露，3奈米製程AI加速器案件相關需求比之前評估更好，有機會上修明年相關出貨量與營收貢獻估計。而且不會只是單一季度或一年的成長，基於已到位的案件，以及大客戶下一世代的案件繼續進行，今年底前可設計定案（tape-out），相關動能預期至少延續三到四年。

AWS的ASIC AI機櫃由緯穎負責組裝，並供應交換機托盤；鴻海切入中央處理器（CPU）托盤，隨著AWS擴大釋單，相關組裝廠可望受惠。

緯穎今年營運動能強勁，受惠於美系CSP客戶訂單持續挹注，下半年同時有GPU專案加持，下半年業績成長動能可望明顯高於上半年。

法人看好緯穎2026年業績有機會年增四成，寫下歷史新高。

鴻海集團輪值CEO蔣集恆日前表示，今年ASIC專案取得新進展，包括新客戶導入與新專案機會，預期今年ASIC領域市占率將大幅提升，對獲利貢獻也會增加。鴻海將ASIC伺服器市占率目標設定在40%以上，看好未來幾年業務維持積極成長。

精華 FAQ

  • 此次AWS擴大AI機櫃拉貨，主要受惠廠商包括台積電、世芯-KY、緯穎與鴻海。台積電承接3奈米晶片製造，世芯負責ASIC設計合作，緯穎與鴻海則分別參與機櫃組裝與托盤供應。

  • 亞馬遜將今年資本支出由2000億美元上調至2200億美元，主因是加碼AI基礎建設，包括資料中心、伺服器與網路設備。執行長也認為AI算力需求將延續到2027年，甚至看見2028年仍強勁。

  • 世芯是AWS自研AI晶片的重要夥伴，相關3奈米案件需求優於預期；緯穎負責AWS ASIC AI機櫃組裝與交換機托盤供應；鴻海則切入CPU托盤，並表示ASIC伺服器市占率目標要達40%以上。

亞馬遜 供應鏈 鴻海

上一則

蘋果新CEO處女秀、美伊互轟油輪…5事不可不知

下一則

蘋果CEO特納斯迎上任第一戰：他賣得動6萬多元的iPhone折疊機嗎？

延伸閱讀

Google衝刺AI 下一代TPU伺服器台供應鏈受惠

Google衝刺AI 下一代TPU伺服器台供應鏈受惠
AI算力需求看到2028年 AWS與Nvidia多方並進擴大合作

AI算力需求看到2028年 AWS與Nvidia多方並進擴大合作
Nvidia釋3利多 成功拉抬股價 暗示最快明年2月漲價

Nvidia釋3利多 成功拉抬股價 暗示最快明年2月漲價
獲利、營收雙雙優於預期 Marvell上調全年財測 股價卻不給面子？

獲利、營收雙雙優於預期 Marvell上調全年財測 股價卻不給面子？

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

2026-08-31 18:09
牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

2026-09-02 08:00
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
空巴寬體客機A330neo傳出尾翼有品質缺陷，導致過去三個月來產量嚴重放緩。路透

星宇過去3月只收到1架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

2026-09-03 09:41
分析師警告，美債殖利率勁升正對科技股續強展望構成威脅，儘管殖利率近日回落，本月仍有進一步攀升空間，投資人宜正視科技股回檔的可能性。路透

美債殖利率9月攀升 分析師：科技股歡樂派對告終

2026-09-03 12:16

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨