穩定幣需求降溫 打亂美財長盤算

穩定幣需求最近幾個月萎縮，抑制了穩定幣產業對美國公債的需求，可能打亂美國財長貝森特 寄望穩定幣業者能成為美債新買家的盤算。

彭博資訊報導，加密貨幣交易下滑正使穩定幣需求減少，Tether發行的全球最大穩定幣USDT規模上半年已萎縮近30億美元，降至約1840億美元，市值可能出現2022年加密幣產業崩盤以來的首度下滑。競爭對手Circle的USDC也出現類似減幅，降至約720億美元。

穩定幣業者會持有美國國庫券害其他高流動性的資產，作為擔保資產，以維持和美元的固定交換幣值，美國政府也主張擁抱加密幣將有助擴大公債市場。貝森特去年表示，穩定幣市場可望在2030年底前成長十倍至3兆美元，成為國庫券的需求新主力。

但最新發展至少暫時弱化了政府的論點，在投資人為高通膨高漲與政府債務增加而要求更高的美債殖利率 之際，穩定幣業者近期難以緩解美債的壓力。

巴克萊銀行追蹤短期債務市場的策略師厄爾表示，投資人仍懷疑穩定幣短期內能否壯大為龐大勢力，「我從不認為它們會出現許多人聲稱的那種成長」。