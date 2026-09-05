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美股升息陰霾罩頂 費半卻逆勢漲3.4% 下周CPI定方向

編譯劉忠勇／綜合外電
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美股下周焦點將從就業轉向通膨。美國8月就業遠優於預期，使聯準會（Fed）本月升息機率直逼六成，周四、周五接連公布的生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI），可能成為Fed 9月15至16日開會是否升息的最後關鍵。與此同時，美國10年期公債殖利也逼向市場警戒的5%，也可能成為美股另一道壓力。

美國8月非農就業新增人數是市場預估的三倍，失業率維持4.1%，6、7月數據也獲上修，可見經濟仍有韌性，也呼應Fed主席華許近日所說，就業市場「相當穩定」，讓Fed更有餘裕把重心放在通膨。

數據公布後，市場重新提高9月升息押注。聯邦資金期貨顯示，Fed本月升息機率周五升至60%，高於前一天約五成。美債2年期殖利率升至4.379%，距52周高點不到0.02個百分點；10年期殖利率也升至4.783%。

美股周五因而回落。道瓊工業指數跌271.86點，標普500指數和那斯達克綜合指數也分別下跌0.4%和和0.3%，周線仍收紅。美股周一因勞動節休市。

不過，記憶體和資料儲存股領軍之下，費城半導體指數周五逆勢大漲逾3.4%。美光大漲6%，據報導美光計劃將高頻寬記憶體（HBM）產能提高一倍。台積電ADR漲2.9%，輝達（NVIDIA）漲0.8%。

下周真正左右Fed利率前景的將是通膨數據。PPI周四率先登場，CPI周五公布。彭博調查經濟學家估計，8月CPI年3.4%，排除波動較大的食品和能源後，核心CPI年增2.4%。市場將緊盯8月數據是否證實6、7月以來的通膨降溫趨勢。

摩根史坦利財富管理首席經濟策略師詹特娜（Ellen Zentner）表示，8月就業意外強勁勢必加深升息疑慮，但最後結果仍掌握在下周通膨數據手中。如果通膨低於預期，Fed可能比較能忽略就業市場可能帶來的通膨訊號。

CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）形容，市場目前正陷入一場拉鋸：一邊擔心Fed升息，另一邊則認為Fed會按兵不動。由於下周除了通膨外缺乏其他重大市場題材，除非俄烏戰爭或美伊戰事突然出現重大轉折，投資人注意力可能高度集中在經濟數據。

美債殖利率則是另一個可能牽動美股的變數。Ameriprise首席市場策略師薩格林貝尼（Anthony Saglimbene）說，殖利率對股市的影響正愈來愈大，尤其10年期美債殖利率如果進一步逼近5%，「市場會很難受」。升息不僅會提高企業和消費者借貸成本，美債殖利率走高也會提高債券對投資人的吸引力，進一步壓抑股票評價。

美國財政部下周也將啟動規模擴大的長天期美債買回計畫。這項措施被市場視為壓抑長債殖利率上升的手段之一，因此買回能否緩和近日債市賣壓，也將受到關注。

甲骨文（Oracle）周四財報將是AI交易的重要觀察指標。甲骨文是大舉投資AI資料中心的超大規模雲端業者之一。近日包括半導體在內的一些AI熱門股已經降溫，但其他類股接棒支撐標普500指數。

精華 FAQ

  • 因為8月非農就業遠優於預期，讓Fed升息疑慮升溫，但真正決定9月是否升息的，仍是下周公布的PPI與CPI。若通膨續降，Fed可能較有理由按兵不動。

  • 主要受記憶體與資料儲存股帶動，美光傳出HBM產能將倍增，股價大漲6%，台積電ADR也上漲2.9%，輝達漲0.8%，共同推升費半周五勁揚3.4%。

  • 殖利率上升會提高企業與消費者借貸成本，也讓債券報酬更具吸引力，進而壓抑股票評價；若10年期逼近5%，市場風險偏好可能明顯受壓。

聯準會 美股 華許

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