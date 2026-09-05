OpenAI廣告年化營收 達10億美元

OpenAI旗下廣告業務營收年化預估值已達10億美元。(路透)

OpenAI 宣布，旗下廣告業務營收年化預估值已達10億美元，達到一大里程碑。

OpenAI最初是在今年2月開始測試將廣告整合進ChatGPT ，業務成長十分迅速， 3月表示，廣告業務年化營收已達1 億美元。所謂年化營收，是企業根據目前的營運表現，推估一年可能達到的營收。到了5月，該公司開始允許廣告主透過自助式平台，在部分國家購買廣告版位。

據Axios報導，OpenAI目標在2026年底前創造25億美元廣告營收，同時預估到2030年廣告營收將達1000億美元。OpenAI發言人尚未立即回應置評請求。

OpenAI表示，目前已有數萬名廣告主付費，讓ChatGPT在回答使用者提問時，能同時顯示他們的廣告。目前，只有免費使用AI模型的用戶以及訂閱每月8美元ChatGPT Go方案的用戶會看到廣告。

OpenAI 8月31日宣布，將把自助式廣告服務擴大至歐洲、北非、中東及南亞的更多市場，讓當地企業更容易在ChatGPT 上投放廣告。該公司說，下一階段的成長將為廣告主增加更多選項與工具，也計劃提供企業「更多原生方式」在 ChatGPT中與客戶互動。

目前，ChatGPT每周活躍用戶超過10億人，是全球最受歡迎的消費者聊天機器人，也因此成為對廣告主極具吸引力的新平台。

網路分析公司Similarweb廣告情報部門主管阿米爾上周表示，「現在就能看見 AI 廣告正在發生什麼變化的廣告主，將會真正取得先發優勢」。該公司數據顯示，ChatGPT約26%的回覆中包含贊助廣告。當對話內容顯示使用者具有購買某項商品或服務的意圖時，這些廣告就會出現。

目前，廣告仍只是OpenAI 業務中的一小部分。華爾街日報本月稍早引述知情人士說法報導，截至6月的一季，OpenAI總營收為67億美元，相較下，競爭同業Anthropic同季營收達116億美元。兩家公司都已祕密提交上市申請。

蓬勃發展的廣告業務可能有助於OpenAI縮小與Anthropic的差距。Anthropic則決定讓旗下Claude聊天機器人維持完全沒有廣告的模式，放棄這項已成為數家大型科技公司「搖錢樹」的收入來源，依然聚焦於企業AI工具及程式設計助理。

臉書（Facebook）母公司Meta今年上半年廣告營收超過1140億美元，Google母公司Alphabet廣告業務同期營收則超過1580億美元。Facebook原先遵循不放廣告模式，到2007年底才開始大規模投放廣告，如今已成千億營收來源。