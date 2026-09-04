原想做聊天機器人 Hugging Face被黃仁勳買下 創辦人身價各飆18億美元

輝達執行長黃仁勳近來公開力挺開放權重模型。（美聯社）

10年前，也就是2016年，三名法國青年創立Hugging Face，原本只想打造一款給青少年使用的聊天機器人。就連公司名稱，也只是取自表情符號🤗的「暫時名字」。

後來，他們把Google 的BERT模型重新封裝並放上網路，意外大受歡迎。團隊因此轉變方向，開始建立開放原始碼模型平台。

如今，Hugging Face坐擁1,800萬名個人用戶與20萬家企業客戶。平台上有超過300萬個模型、50萬個資料集，以及100萬個應用程式，早已成為「AI圈的GitHub」。

根據彭博資訊，Hugging Face同意以約130億美元賣給輝達（NVIDIA ）後，三名創辦人一舉躋身億萬富豪之列。

他們分別是現年38歲的執行長德朗格（Clément Delangue）、42歲技術長蕭蒙（Julien Chaumond）、41歲科學長沃夫（Thomas Wolf），現在的身價估計各自約18億美元。

一場實驗促成公司轉型

Hugging Face的起點和今天截然不同。公司最初想開發聊天機器人，並於2017年進駐法國億萬富豪Xavier Niel創辦的巴黎新創孵化器Station F。

某個周末，沃爾夫重新封裝Google的BERT模型，意外在開發者社群引發熱烈回響。這次實驗促成Hugging Face轉型，逐漸發展成AI開發者的重要集散地。

Hugging Face目前已有1,800萬名用戶，但德朗格還有更高的期待：未來幾年，要讓平台上的AI開發者人數達到1億。

他說，在輝達的支持下，「我們有更好的機會，更快達到這個目標」。

為何這次點頭出售？

Hugging Face並非第一次進入輝達視野。2023年，輝達就曾參與Hugging Face的D輪募資，當時公司估值為45億美元。

Fortune報導指出，輝達去年曾提議加碼投資5億美元，將Hugging Face估值推升至70億美元。但創辦團隊拒絕了，原因之一是希望維持平台獨立。

為什麼現在又改變心意？

德朗格表示，Hugging Face過去多次拒絕收購提議。但到了今年夏天，事情出現轉機。團隊愈來愈相信，輝達會是合適的歸宿，最終決定接受交易。

輝達執行長黃仁勳 近來公開力挺開放權重模型，主張這類模型有助擴大AI應用、加速創新。

輝達也是Hugging Face最大的開放模型與資料貢獻者，目前已在平台上提供超過500個模型及250個開放資料集。

輝達鎖定開放模型

這樁交易凸顯開放模型對輝達的重要性。

隨著OpenAI、微軟、亞馬遜與Meta等大客戶紛紛自行研發晶片，試圖降低對輝達繪圖處理器（GPU）的依賴，黃仁勳正積極尋找下一個成長引擎。

擁有龐大開發者社群的Hugging Face是理想解答。這項收購不僅能協助輝達鞏固開發者社群，也能讓輝達在AI模型持續演進之際，進一步掌握底層算力需求。

路透指出，這項收購也有助輝達接觸更多企業客戶，因應大型客戶自行開發AI晶片可能帶來的影響。

平台中立面臨考驗

130億美元的交易也帶來一個敏感問題：長期標榜開放與去中心化的Hugging Face，被全球AI晶片龍頭買下後，還能不能保持中立？

輝達已承諾維持平台的開放屬性。開發者仍可自行選擇模型、框架、雲端服務和運算平台，不強迫使用輝達的運算平台，也能透過Hugging Face建立或部署模型。

輝達提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件明確指出，Hugging Face將繼續支援其他晶片供應商。

不過，開放權重模型Dolphin創作者Eric Hartford指出，Hugging Face旗下的Transformers模型庫扮演模型發布守門人的角色。輝達取得所有權後，平台可能更有誘因偏向輝達，而非競爭對手。

他強調，這不一定是人為刻意操作，可能只是所有權結構改變後產生的結果。

交易最快2027年完成

這筆交易讓法國政商界五味雜陳。Hugging Face多數員工位於法國，但三名創辦人把公司總部設在紐約。德朗格形容，公司具有「法美雙重身分」。

根據輝達向SEC提交的文件，交易內容包括支付Hugging Face股東約119億美元，以及最高約10億美元的股權留才計畫。

這筆交易仍須取得監管機關批准，並符合其他成交條件，預計於2027年上半年完成。

Hugging Face共同創辦人沃夫。（路透）

輝達以約130億美元收購Hugging Face，進一步布局開放模型與AI開發者社群。（歐新社）