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公債拋售潮恐持續…伊爾艾朗稱供需失衡是主因 批美介入市場「做太過頭」

編譯吳孟真／綜合外電
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安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗認為，全球政府公債拋售潮預料還會持續。（路透）
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗認為，全球政府公債拋售潮預料還會持續。（路透）

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，全球政府公債拋售潮預料還會持續。他提到，美債「可靠的買家和債券持有者」承受壓力，並批評，美國財政部近期介入市場的舉措「做得太過頭」。

伊爾艾朗4日在義大利舉辦的安博思論壇（Ambrosetti Forum）接受CNBC訪問時表示，「我看不到美國有立即推動財政整頓的意願，因此我認為，殖利率仍將持續面臨上行壓力」。

本周全球公債市場掀起猛烈拋售，多個主要國家的公債殖利率升至數十年來高點，反映市場對通膨與升息的疑慮日升。債券殖利率與價格走勢相反。

這波拋售潮在4日上午略為降溫，多數已開發市場公債殖利率變動不大，美債各天期殖利率小幅走低。

伊爾艾朗表示，他不認為市場運作本身出了問題，但美債的「可靠買家與持有者」正面臨壓力。

他指出，挪威主權基金正重新檢視其美債配置，「中國則基於地緣政治考量，不像過去那麼願意買進，日本和波灣國家則各有國內問題」，「這釋放出非常重要的訊號」。

他說，「端看各國政府及超大規模雲端服務商和企業即將發行的債券規模，就會發現發行量遠遠超過可靠買家所能承接的水準」，「這就是利率面臨上行壓力的原因，與基本面的供需失衡關係較大，不是通膨、聯準會（Fed）的公信力，或其他外界提出的因素」。

伊爾艾朗也認為，川普政府試圖干預市場結果與貨幣政策的作法「做得太過頭」。美國財政部上月宣布，在長天期公債殖利率飆升至數十年高點後，將把長天期美債回購規模至少提高一倍。

伊爾艾朗說，「這顯示財政部認為自己不僅能提供訊息、影響市場結果，甚至可以主導市場走向」。他提醒，「這個市場規模龐大，除非願意承受此舉帶來的意外後果與附帶損害，否則不可能長期左右市場走向」。

精華 FAQ

  • 他認為美國缺乏立即財政整頓的意願，且各國政府與企業未來發債規模龐大，會持續壓縮可靠買家的承接能力，因此殖利率仍有上行壓力。

  • 他強調主因不是通膨、Fed公信力或市場失靈，而是供需明顯失衡：債券發行量遠高於挪威主權基金、中國、日本與波灣國家等可靠買家的需求。

  • 伊爾艾朗認為財政部想主導市場走向，這種介入已經「做得太過頭」。他提醒，債市規模龐大，若硬要左右價格，可能帶來意外後果與附帶損害。

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