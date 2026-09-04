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這檔EV充電股財報優預期 一天狂飆近75% 執行長喊：這只是起點

編譯季晶晶／綜合外電
ChargePoint第2季財報優於市場預期，激勵股價周四狂飆75%。（美聯社）
ChargePoint第2季財報優於市場預期，激勵股價周四狂飆75%。（美聯社）

電動車充電業者ChargePoint的股價周四一天暴漲近75%，創去年股票反分割以來最大漲幅。該公司第2季財報大幅優於華爾街預期，且財測樂觀，執行長威爾默（Rick Wilmer）表示，成長正開始加速，新產品與技術將推動業績攀高。

CNBC報導，ChargePoint第2季營收1.161億美元，高於市場預期的的1.052億美元；每股虧損35美分，也優於市場預估的虧損85美分。業績獲得約420萬美元的一次性關稅退款挹注，但即使扣除這項收益，正常化毛利率仍會創新高。

ChargePoint與一些電動車充電公司不同，並不擁有或營運它的充電樁，而是向想替員工或顧客提供充電服務的各類客戶，包括企業在內，供應充電設備、軟體和服務。

威爾默表示，ChargePoint營收已連四季實現年增長。目前在歐洲推出高性能Level 3充電設備，也準備在美國推出新一代Level 2和Level 3產品。該公司還利用AI來縮短充電及軟體開發時間，並提高整體營運效率。

雖然美國取消最高7,500美元的電動車購車優惠，純電動車銷售放緩，但威爾默認為，「悲觀情緒被過分誇大」，汽車業者仍持續銷售電動車，高油價也帶動中古電動車需求，「這最終會讓更好的產品勝出」。

ChargePoint正處於威爾默主導的一項三年計畫的尾聲，積極減少現金消耗，單季淨損已由三年前的1.253億美元降至3,560萬美元。該公司尚未公布轉虧為盈時間表，但表示正快速接近EBITDA損益兩平。第3季營收預估為1.05億至1.15億美元，以中間值計算，年增率約4%。

ChargePoint第2季財報優於市場預期，激勵股價周四狂飆75%。（取材自G...
ChargePoint第2季財報優於市場預期，激勵股價周四狂飆75%。（取材自Google）

精華 FAQ

  • 主因是第2季財報明顯優於華爾街預期，營收與每股虧損都比市場估算更佳，加上財測偏樂觀，激勵投資人追價，推升股價大漲。

  • ChargePoint第2季營收達1.161億美元，高於預期的1.052億美元；每股虧損35美分，也優於預估的虧損85美分，顯示營運表現改善。

  • 執行長表示營收已連4季年增，歐洲Level 3與美國新產品將陸續推出，並運用AI提升效率；公司也正快速接近EBITDA損益兩平。

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