減碼800億美元美國公債？全球最大主權基金擬轉買1資產

挪威主權基金擬減持約800億美元美國公債，轉向收益較高的固定收益資產。（路透）

全球最大主權基金之一、規模2.3兆美元的挪威 政府全球養老基金，可能減持約800億美元美國公債。如果該基金管理機構的提案獲准，大型國家投資人重新配置美債的重要訊號。在美國政府債務攀升、美債殖利率處於多年高點之際，相關的賣盤可能加重市場壓力，並牽動全球固定收益資產定價。

挪威央行投資管理公司（NBIM）已建議挪威財政部，將基金基準債券 指數中的政府債比重由70%降至50%，改買房貸抵押證券（MBS）和開發銀行債券等收益較高的資產。

金融時報估算，全球政府債配置將減少約1,060億美元，其中多數是美國公債。800億美元約占基金總資產的3.5%、債券部位的13.4%。

依提案，美國公債的比重將下調12.2個百分點，美國非政府固定收益部位則提高11.4個百分點，英國公債的配置不變，日本政府公債增加2.8個百分點。該基金的美元曝險僅減少0.5個百分點，顯示此一調整並非將資金撤離美國，而是由公債轉向其他美元計價債券。

NBIM強調，政府債降至50%仍足以因應市場動盪的流動性需求。新增標的包括由房利美（Fannie Mae）、房地美及公營機構吉利美（Ginnie Mae）等三大房貸機構擔保的MBS，信用品質接近美國公債，但因有房貸借款人提前清償的風險，提供較高的殖利率。

該提案目前僅屬諮詢意見。專家委員會將於明年1月提出整體建議，挪威財政部2027年春季會向國會提交最終方案。