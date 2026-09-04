想投資馬斯克隧道公司？出錢之外還要幫找人才、引見官員
億萬富豪馬斯克旗下隧道企業Boring Company剛完成最新一輪募資，該公司估值達約200億美元。知情人士透露，部分投資人這次被要求接受罕見條件，除了出錢，還要幫忙舉薦人才、拓展業務，例如在該公司有可能興建隧道的地區，牽線引見政府官員。
華爾街日報報導，Boring Company已向潛在投資人說明待補職缺。如果投資人未能舉薦合適人選，該公司有權買回部分持股。
這反映出Boring Company現階段需要的不只是資金。它要在不同城市興建地下交通網，必須取得地方政府許可，也要與機場、飯店、會展中心和地主協商設站與路線。投資人的政商人脈可協助該公司尋找合作對象、開發新案。
這也彰顯出馬斯克在私募市場具有的強大吸引力。華爾街日報指出，許多私募市場投資人將注資馬斯克旗下事業視為穩賺不賠的買賣，願意為參與募資接受特殊條件。SpaceX在6月上市，IPO募得860億美元，掛牌後市值一度接近翻倍，儘管目前股價較上市時下跌約7%。
Boring Company不只研發隧道鑽掘設備，也出資興建並營運地下交通網，透過與飯店、住宅、機場和會展中心合作，設置站點。
該公司8月宣布，田納西州納許維爾市「音樂城環狀線」（Music City Loop）的第二部隧道鑽掘機已經啟動。納許維爾機場管理局同意讓該環狀線接入機場並設站；音樂城會展中心也同意讓隧道從其管理的土地下方通過，至於車站設計仍在協商中。
拉斯維加斯則是Boring Company目前最具體的營運據點。Las Vegas Review-Journal報導，Sahara Las Vegas新站8月啟用，維加斯環狀線（Vegas Loop）另獲准增設19座車站，使規劃站點增至123座。這項進展顯示該公司持續擴大其交通網，但設站仍有賴主管機關核准與場地業者配合。
該公司最新一輪募資後估值約200億美元，但部分投資人被要求接受罕見條件，除了提供資金，還要幫忙舉薦人才、拓展業務，甚至引見政府官員。 因為它要在不同城市興建地下交通網，必須取得地方政府許可，也要和機場、飯店、會展中心及地主協商設站與路線，政商人脈有助於推進合作。 納許維爾的Music City Loop第二部鑽掘機已啟動，機場與會展中心也同意配合；拉斯維加斯則新增19座車站，規劃站點增至123座，顯示營運持續擴張。
精華 FAQ
該公司最新一輪募資後估值約200億美元，但部分投資人被要求接受罕見條件，除了提供資金，還要幫忙舉薦人才、拓展業務，甚至引見政府官員。
因為它要在不同城市興建地下交通網，必須取得地方政府許可，也要和機場、飯店、會展中心及地主協商設站與路線，政商人脈有助於推進合作。
納許維爾的Music City Loop第二部鑽掘機已啟動，機場與會展中心也同意配合；拉斯維加斯則新增19座車站，規劃站點增至123座，顯示營運持續擴張。
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