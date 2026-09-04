Nvidia跨足非硬體領域 砸129億併購AI開源平台

Nvidia 3日宣布，同意以129億美元收購開源人工智慧（AI）平台Hugging Face。（路透）

Nvidia輝達 （另稱英偉達）3日宣布，同意以129億美元收購開源人工智慧（AI）平台Hugging Face，跨足硬體以外領域，進一步壯大在AI各領域的版圖。

輝達執行長黃仁勳 3日在部落格文章中表示，「透過這次合併，我們將擴大Hugging Face的平台規模、加強其基礎設施，並擴大全球開發者和機構取得AI的途徑」。黃仁勳並強調，「Hugging Face仍將會是為整個AI生態系服務的開放平台」。

這將是輝達歷來規模第二大收購案，價碼僅次於去年12月對晶片製造商Groq的200億美元。在此之前，輝達的最大筆收購案為2019年對以色列晶片製造商Mellanox的近70億美元。

由於市場對輝達繪圖處理器（GPU）龐大到無法滿足的需求，輝達已成為全球最具價值公司，其GPU推動了當前的生成式AI熱潮。對輝達而言，收購Hugging Face不只是對這個熱門AI平台的一次重大押注，也是再次向世人展現其不僅是一家晶片公司。

Hugging Face創立於2016年，其平台分享可免費使用的AI模型給大眾。黃仁勳在部落格文中提到，超過1800萬名開發者、研究者和創作者使用Hugging Face，分享超過300萬個模型、50萬個資料集和100萬個應用程式；超過20萬家公司使用該平台來發現、評估、客製化和部署AI。

該公司在三年前的籌資中估值達到45億美元。輝達原本就是該公司的幕後金主之一，其他贊助者還包括Google、亞馬遜、英特爾和Salesforce等。

不過，Hugging Face近期也成為一起駭客事件的中心，其平台遭到OpenAI正在進行測試的模型無意間入侵，引發了對功能強大AI和資安工具快速進化的擔憂。OpenAI已坦承其有能力更快反應、防範這項攻擊，但並未為之。

Hugging Face執行長德朗格（Clément Delangue）將其平台近期遭受的攻擊歸咎於工程錯誤，並表示該公司已使用一款輝達版本的中國大陸開源模型解決此問題。

黃仁勳在3日部落格文中表示，「我很榮幸德朗格在考慮Hugging Face的下一篇章時找上了我，並相信輝達將是其公司、其社群，以及開源模型未來發展的絕佳歸宿」。