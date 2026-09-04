我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

Nvidia跨足非硬體領域 砸129億併購AI開源平台

編譯易起宇／綜合報導
Nvidia 3日宣布，同意以129億美元收購開源人工智慧（AI）平台Huggi...
Nvidia 3日宣布，同意以129億美元收購開源人工智慧（AI）平台Hugging Face。（路透）

Nvidia輝達（另稱英偉達）3日宣布，同意以129億美元收購開源人工智慧（AI）平台Hugging Face，跨足硬體以外領域，進一步壯大在AI各領域的版圖。

輝達執行長黃仁勳3日在部落格文章中表示，「透過這次合併，我們將擴大Hugging Face的平台規模、加強其基礎設施，並擴大全球開發者和機構取得AI的途徑」。黃仁勳並強調，「Hugging Face仍將會是為整個AI生態系服務的開放平台」。

這將是輝達歷來規模第二大收購案，價碼僅次於去年12月對晶片製造商Groq的200億美元。在此之前，輝達的最大筆收購案為2019年對以色列晶片製造商Mellanox的近70億美元。

由於市場對輝達繪圖處理器（GPU）龐大到無法滿足的需求，輝達已成為全球最具價值公司，其GPU推動了當前的生成式AI熱潮。對輝達而言，收購Hugging Face不只是對這個熱門AI平台的一次重大押注，也是再次向世人展現其不僅是一家晶片公司。

Hugging Face創立於2016年，其平台分享可免費使用的AI模型給大眾。黃仁勳在部落格文中提到，超過1800萬名開發者、研究者和創作者使用Hugging Face，分享超過300萬個模型、50萬個資料集和100萬個應用程式；超過20萬家公司使用該平台來發現、評估、客製化和部署AI。

該公司在三年前的籌資中估值達到45億美元。輝達原本就是該公司的幕後金主之一，其他贊助者還包括Google、亞馬遜、英特爾和Salesforce等。

不過，Hugging Face近期也成為一起駭客事件的中心，其平台遭到OpenAI正在進行測試的模型無意間入侵，引發了對功能強大AI和資安工具快速進化的擔憂。OpenAI已坦承其有能力更快反應、防範這項攻擊，但並未為之。

Hugging Face執行長德朗格（Clément Delangue）將其平台近期遭受的攻擊歸咎於工程錯誤，並表示該公司已使用一款輝達版本的中國大陸開源模型解決此問題。

黃仁勳在3日部落格文中表示，「我很榮幸德朗格在考慮Hugging Face的下一篇章時找上了我，並相信輝達將是其公司、其社群，以及開源模型未來發展的絕佳歸宿」。

精華 FAQ

  • 輝達同意以129億美元收購開源人工智慧平台Hugging Face，這也是它跨足硬體以外領域的重要布局，目的在於強化AI生態系的影響力與平台掌控力。

  • 黃仁勳表示，併購後將擴大Hugging Face的平台規模、加強基礎設施，並讓全球開發者與機構更容易取得AI資源，同時維持其對整個AI生態系開放服務的定位。

  • Hugging Face擁有超過1800萬名開發者、研究者與創作者，也有超過20萬家公司使用；但近期曾遭模型入侵事件，凸顯強大AI工具與資安風險同步升高。

NVIDIA 黃仁勳 輝達

上一則

Nscale砸35億美元部署10萬顆Nvidia晶片 還可能加碼至60億

下一則

想投資馬斯克隧道公司？出錢之外還要幫找人才、引見官員

延伸閱讀

NVIDIA砸近130億收購Hugging Face 押寶開源AI模型

NVIDIA砸近130億收購Hugging Face 押寶開源AI模型
不讓中國專美於前 Nvidia砸60億美元打造開放權重模型

不讓中國專美於前 Nvidia砸60億美元打造開放權重模型
迎戰中國 輝達打造最強AI開源模型

迎戰中國 輝達打造最強AI開源模型
Nvidia最強AI推論晶片 機櫃量產

Nvidia最強AI推論晶片 機櫃量產

熱門新聞

巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。(美聯社)

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

2026-08-27 22:18
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

2026-08-31 18:09
美國聯準會主席華許。（美聯社）

華許傑克森洞演講5要點一次看

2026-08-28 11:05
日本豐田汽車公司計劃於明年秋季在中國生產下一代電動汽車。(歐新社)

豐田將在中國生產下一代電動汽車 新車型是這一款

2026-08-28 18:41
牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

2026-09-02 08:00
波克夏董事長巴菲特。 （美聯社）

AI襲來 巴菲特的價值投資還管用嗎？ 他警告這類股票恐重傷

2026-08-29 07:10

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見