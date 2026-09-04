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Meta最強AI「勝過所有中國模型」 將導入IG、FB

編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導
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Meta宣稱新AI模型勝過「目前市面上任何中國模型」。（路透）
Meta宣稱新AI模型勝過「目前市面上任何中國模型」。（路透）

Meta宣布，推出該公司史上最強AI模型「Muse Spark 1.3」，效能更接近主流對手高階產品。Meta將更強大生成式AI技術推向市場，業界看好有望引爆更多AI算力需求。

Meta表示，開發人員即日起可付費使用Muse Spark 1.3，這是旗下最先進模型的升級版。Meta不久後也將把新模型導入Instagram、臉書等社群平台及Meta AI。

Meta AI長汪滔說，這是該公司迄今模型效能最大的一次躍進。新模型在程式設計和AI代理能力都有進步，能代替使用者完成任務。

汪滔表示，Muse Spark 1.3足以和Anthropic的Claude Fable 5.1「一較高下」，「優於」OpenAI的GPT-5.6 Sol，尤其是在程式設計方面，但OpenAI不久後將推出更先進的新模型Astra。他也認為，Meta的新模型勝過「目前市面上任何中國模型」。

Meta在AI模型應用上主要推向旗下社群媒體臉書、Instagram、Threads等平台，提供使用者以AI創作或廣告行銷，Meta最強AI模型進入市場，隨用戶增加可望帶動AI算力需求。

法人看好，Meta端出旗下歷來最強AI模型，將催動更多算力需求，打入Meta AI伺服器供應鏈的鴻海、廣達、緯穎等代工廠，後續有機會持續大啖訂單。

Meta在Nvidia輝達（另稱英偉達）最新AI伺服器Vera Rubin採購也相當積極，代工廠正陸續進入交貨階段，預期商機有望一路暢旺到明年，另外，Meta自研AI晶片「MTIA」預計明年量產，有機會為緯穎帶來新成長動能。

至於備受期待、更大型的Watermelon模型，汪滔透露，仍按計畫進行，相信Watermelon將極具競爭力，但他不願透露具體推出時間。

Meta投入數千億美元追趕競業腳步，執行長祖克柏去年大幅調整AI策略，從Scale AI挖角共同創辦人汪滔，讓他掌管新成立的Meta超級智慧實驗室。汪滔上任後積極推出新模型和產品，希望縮小和競爭對手的技術差距。

不過，Meta大手筆投資AI，也引發投資人質疑投資回報時間。彭博7月報導，Meta已著手發展雲端基礎設施事業，準備出售AI算力和模型使用服務，並首度向開發人員收取「Muse Spark 1.1」模型使用費。祖克柏當時說，希望把這項服務打造成市場上價格最低廉的選擇之一。

汪滔指出，開發人員透過Meta Model API使用Muse Spark 1.3的價格，將和Muse Spark 1.2相同。這套平台使用情況相當熱絡，部分開發人員「每周使用數兆個Token（詞元）」。

精華 FAQ

  • Meta表示，Muse Spark 1.3是旗下最先進模型的升級版，程式設計與AI代理能力都有進步，能代替使用者完成部分任務，並被視為該公司迄今效能最大的一次躍進。

  • Meta計畫把Muse Spark 1.3導入Instagram、臉書、Threads等社群平台，以及Meta AI，提供使用者以AI創作、廣告行銷與自動化任務等功能。

  • 因為Meta持續擴大AI模型應用與商用化，法人認為將推升AI伺服器與算力需求，鴻海、廣達、緯穎等代工廠可望持續接單，且明年還有MTIA晶片量產題材。

Meta

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