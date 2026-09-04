Google攻AI商機 2款模型同步更新

AI模型市場大戰持續火熱，Meta 端出該公司史上最強AI模型「Muse Spark 1.3」之際，Google 也宣布推出最新一代「Gemini 3.8 Flash」，以及資安模型「Gemini 3.8 Flash Cyber」，大秀肌肉。

法人指出，Google在數周內三度更新Gemini Flash模型，顯示AI需求相當龐大，因而加速搶攻這波AI模型商機。

Google最新Gemini 3.8 Flash模型已可在Gemini應用程式及Google搜尋等平台使用。鎖定資安防護、漏洞偵測及自動修補的Gemini 3.8 Flash Cyber同步問世，僅提供給經過審核的機構使用，如政府機關、關鍵基礎設施營運及軟體供應商等機構。

這兩款模型都加入安全防護措施，避免被化學、核武及網路攻擊等濫用風險。

AI模型市場持續高速發展，除了Google、Meta等雲端服務大廠近日同步推出全新產品之外，Anthropic也於日前推出「Claude Fable 5.1」與「Claude Mythos 5.1」最新版本，Anthropic本次更新AI模型主打專業使用者，不過從各大廠推出AI模型新版本的速度，除了顯示AI發展速度快速推進，市場對AI算力需求也擴大。

Google除了加速AI模型更新速度，自行開發的張量處理器（TPU）研發也相當積極，委託博通、聯發科、邁威爾（Marvell）、超微等大咖開發TPU之外，也擴大與代工廠的合作，包括鴻海、英業達及仁寶等代工廠傳出打入供應鏈。

隨著Google TPU伺服器導入需求持續成長，上下游供應鏈都可望大啖這波TPU商機。