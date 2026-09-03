台灣也課15% 川普無人機關稅正式生效 執法單位喊吃不消

美國總統川普車隊2025年3月1日準備離開佛州西棕櫚灘川普國際高爾夫俱樂部時，一架執法單位無人機正在盤旋。（美聯社）

美國對無人機 課徵的新關稅 3日正式生效，重量超過25公斤或使用熱成像技術的無人機適用100%關稅，較小型無人機則適用25%關稅。此舉雖延續川普 政府長期以來遏制中國無人機產業並促進美國國內製造的政策，但批評者表示，美國國內無人機產業無法填補缺口，政府突然改變政策將弊大於利。

紐約時報報導，總統川普的兩名年長兒子都與美國無人機產業有關係。商務部8月一項調查認定，依賴外國無人機及零組件構成國家安全威脅後，川普宣布無人機關稅。

適用100%關稅的無人機絕大多數在中國製造，光是總部位於深圳的大疆創新（DJI），據估計就製造全球超過70%的商用無人機。川普政府主張，美國必須擺脫對中國無人機技術的依賴。然而，這類無人機被用來追蹤野火和尋找失蹤人員，對許多執法人員而言已成為不可或缺的工具。

俄亥俄州克里夫蘭郊外警消人員組成的萊克郡無人機小組（Lake County Drone Unit）主管姆拉卡（Scott Mlakar）表示，他的單位每天都使用熱成像無人機，在夜間搜尋失蹤兒童和犯罪嫌疑人。

新關稅將帶來沉重財務負擔，使最需要這類無人機的社區無力負擔。他說：「依我們拙見，這大多是美國製造商遊說，希望排除外國競爭。這不是國家安全。這是保護主義。」

盟國製造的無人機也未完全免除關稅，歐盟、日本、南韓、瑞士和台灣生產的無人機適用15%關稅，英國則為10%。此舉也打擊外界原本期待美國與盟友合作，建立可與中國無人機產業競爭供應鏈的希望。

與此同時，美國聯邦通訊委員會（FCC）也持續收緊無人機管制，2025年12月已實際禁止銷售外國製造的新款無人機，除非取得特別豁免。FCC當時表示，先前獲授權的型號仍可繼續飛行並進口，但目前進一步提議禁止許多舊型號進口，並將使用熱成像和氣霧噴灑等常見技術的無人機重新分類為「軍規」（military grade）。

許多無人機飛手仍抱持希望，認為新關稅最終會像許多其他關稅一樣調降，但FCC的提案已在業界引發深切焦慮。產業專家表示，將無人機重新分類為「軍規」，形同追溯禁止數千家美國企業和公共安全官員使用的無人機。

FCC提案收到超過3000則公眾意見，許多人警告，此舉將使美國人無法取得已在全球成為標準的技術，並重創數千家企業。這項提案也成為本周拉斯維加斯商用無人機博覽會的討論焦點，空拍攝影師莫斯（Vic Moss）說：「如果照目前文字通過，這是一項會扼殺整個產業的禁令。國內替代方案是零。」