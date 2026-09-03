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響應川普政府號召 雪佛龍砸70億美元投資委內瑞拉油田

編譯湯淑君／綜合報導
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美國能源巨頭雪佛龍公司計畫未來五年投資70億美元，把在委內瑞拉的產油量提高一倍多...
美國能源巨頭雪佛龍公司計畫未來五年投資70億美元，把在委內瑞拉的產油量提高一倍多。（美聯社）

美國能源巨頭雪佛龍（Chevron）公司計畫未來五年投資70億美元，把在委內瑞拉的產油量提高一倍多，成為目前為止響應川普政府號召規模最大的委國投資案。

雪佛龍2日宣布，已贏得委內瑞拉兩處大型油田開發權。「卡拉沃沃1號」和「卡拉沃沃-2-南-A號」油田位於奧里諾科重油帶，鄰近雪佛龍握有49%股權「Petroindependencia」合資計畫的所在地。

雪佛龍執行長渥斯說：「在委國地質最佳地區，我們將鞏固強大的優勢。此地蘊藏了數十億桶資源。」

這是美國1月生擒委內瑞拉前總統馬杜洛以來，主要石油公司承諾在委國最大的投資案。委國擁有全球最大石油蘊藏，但多年來因管理不善、貪腐和制裁，化石燃料產業已江河日下。美國政府本周談妥取得私人企業「北美藍色能源夥伴公司」（NABEP）35%股權；NABEP已取得委內瑞拉17處油田的百年特許經營權。

渥斯受訪時對美國投資NABEP不予置評，但表示欣賞川普政府致力於對兩國都有利的「商業解決方案」。他說：「政府明白，委內瑞拉的能源資源，可作為促進美國能源安全與委國經濟復甦的引擎。」他表示，這項投資協議附有保障雪佛龍權益的條款，但未透露細節。

在此之前一直是美國小型私人公司領頭與委國談石油交易，進展緩慢，畢竟欠缺雪佛龍那種雄厚的財力可進行大規模探勘，並購置提高產量所需的設備。

雪佛龍預估，到2031年，委內瑞拉每日石油產出可達60萬桶左右，是目前水準的兩倍多。根據該公司發布的新聞稿，委國的資源開採潛力將持續「數十年」，總成本估計可能低於每桶20美元。從布蘭特原油今年均價接近每桶87美元推算，潛在利潤很高。

2000年代中期，石油同業埃克森、康菲不滿資產遭委內瑞拉收歸國有，陸續撤離。但雪佛龍選擇留下，並與委國政府議定准許繼續鑽油的安排。通常雪佛龍把在委國生產的原油出口到美國墨西哥灣沿岸的煉油廠，再製成汽油、柴油、飛機燃料等油品。

精華 FAQ

  • 雪佛龍計畫未來5年投入70億美元，重點是擴大當地油田開發與產量，規模成為目前響應川普政府號召的委國投資案中最大的一筆。

  • 雪佛龍取得「卡拉沃沃1號」與「卡拉沃沃-2-南-A號」兩處油田開發權，位置在奧里諾科重油帶，並鄰近其持有49%股權的合資計畫。

  • 雪佛龍預估到2031年委國日產可達60萬桶，約為現況2倍多；若成本低於每桶20美元，配合國際油價，相關投資將具高度獲利空間。

川普 委內瑞拉 馬杜洛

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