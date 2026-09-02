司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部反壟斷司(Antitrust Division)擴大調查牛肉價格，沃爾瑪 、好市多 、亞馬遜 等八家大型業者遭到鎖定。司法部1日在社群媒體X發文寫道：「牛肉價格是美國人非常關心的議題，也是司法部優先處理事項。」

福斯商業新聞網(FOX Business)2日分析，司法部最新聲明意味著聯邦政府調查已經延伸到食品供應鏈的零售層級。

司法部1日聲明表示，助理司法部長伍沃德(Stanley Woodward)已經發函給全國規模最大的八家雜貨零售業者，關切牛肉價格最近調漲零售價格是否超出消費者負擔能力範圍。

目前正在接受調查的八家業者包括：克羅格(Kroger)、大眾超市(Publix)、沃爾瑪(Walmart)、艾柏森(Albertsons)、奧樂齊(Aldi)、阿霍德德爾海茲(Ahold Delhaize)、好市多(Costco)及亞馬遜(Amazon)。

司法部宣布擴大調查牛肉價格之前，今年5月已針對四大肉品包裝商展開反托拉斯調查，包括JBS、嘉吉(Cargill)、泰森食品(Tyson Foods)以及國家牛肉(National Beef)。司法部表示，這四家公司掌控美國85%以上的牛肉加工市場。

調查過程中，司法部調閱300多萬份文件並約談業界人士。聯邦官員希望釐清肉品包裝業過度集中的現象，是否為導致牛肉價格走高的原因之一。司法部長布蘭奇(Todd Blanche)當時在記者會上曾說，檢舉人如果提供線索協助調查，將可獲得豐厚獎金。

布蘭奇說明檢舉獎金表示，如果提供訊息協助司法部對業者做出超過100萬元的刑事罰款，檢舉人就有資格拿到追討資金的15%至30%抽成做為獎勵。

川普總統上周表示，將授權起草法律文件，賦予農民與畜牧業者「自行加工自家食品」的權利，希望打破肉品行業的「惡劣壟斷」。

川普先前宣布允許開放更多外國牛肉進口，則引發農業鄉村地區牛肉生產業者以及某些共和黨人反彈。

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