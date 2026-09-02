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特納斯接掌蘋果王國挑戰多艱鉅？這些數字一目瞭然

編譯湯淑君／綜合外電
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蘋果新執行長特納斯。圖為2022年他擔任硬體工程資深副總裁時的檔案照。（路透）
蘋果新執行長特納斯。圖為2022年他擔任硬體工程資深副總裁時的檔案照。（路透）

蘋果公司新執行長特納斯1日上任，在社群媒體平台X上說一聲「哈囉」，立刻吸引30萬粉絲，但這主要是接收前兩任執行長的光環。賈伯斯創立的電子裝置公司定義了過去40年的電腦使用方式，繼任的庫克憑供應鏈長才加以發揚光大。

那麼，特納斯如今繼承的蘋果是什麼樣的公司？能否帶領公司以令人驚異的速度繼續成長？下列數字凸顯特納斯繼往開來的任務有多艱鉅。

蘋果紀錄輝煌 新CEO再創顛峰任務艱鉅

蘋果目前市值逼近4.8兆美元，只比7月登上的歷史頂峰略降。股票預期本益比逾30倍，遠高於美股大盤指數標普500的20倍，儘管盈餘成長速度其實比整體市場遜色。

為什麼投資人願意支付更高價格投資蘋果股票？外媒分析指出，這是因為，在人工智慧（AI）投資回報展望令人存疑之際，蘋果的事業成長穩定，獲利源源不斷。對特納斯而言，在蘋果已經登峰造極的時刻接掌公司，光是設法持盈保泰，已是極大的挑戰。

蘋果最大的事業是iPhone。從2007年賈伯斯發表第一代iPhone，到庫克掌舵第一年，蘋果營收從240億美元飆到1,570億美元，此後持續攀登一座又一座的高峰。庫克上任首年，蘋果賣出1,250萬支iPhone，今年iPhone銷量估計可達2.6億支。

同樣可觀的是，根據Visible Alpha的資料，庫克上任第一年，iPhone平均售價為630美元，對照下，今年均價估計約970美元，價格漲了53%，擊敗同時期美國物價漲幅（47%）。

要說服善變的消費者持續花更多錢買新裝置，絕非易事。以電腦為例，第一款蘋果二號（Apple II）1977年零售價是1,298美元，大約相當於今天的7,000美元。今年，一台新MacBook賣1,299美元，而且是今夏調漲200美元後的價格。

特納斯能否進一步提高iPhone的銷量與均價？價格肯定會上揚，反映記憶體和儲存晶片成本大漲。而且，用戶太依賴iPhone了，即使漲價也會容忍，只是未來升級頻率可能減少。

推出折疊iPhone只是硬體創新起步

蘋果即將推出讓果粉期待已久的新產品：訂於9日發表的蘋果首款折疊iPhone。賦予iPhone人工智慧（AI）功能的新版Siri AI也將推出，功能將比之前的iPhone語音助理大躍進。

蘋果服務事業在庫克任內成長驚人，毛利率超過75%，利潤遠勝硬體裝置的40%左右。服務事業包含應用程式（App）銷售--蘋果從App內銷售抽成多達30%。此外，光是把Google定為Safari瀏覽器的預設搜尋引擎，蘋果每年就向Google收費逾200億美元。

但在加州法官判決蘋果必須調降App Store收費後，特納斯接手的服務事業今後成長可能減緩。

蘋果觀察家對特納斯推出創新裝置寄予厚望，折疊iPhone只是起步。將來蘋果能不能打造出革命性的新裝置，引領使用者跨出智慧手機時代？在庫克任內，蘋果創新腳步未停止，2015年首次亮相的Apple Watch智慧手表造成轟動，一年後問世的AirPods無線耳機同樣大受歡迎。

特納斯承先啟後的障礙欄更高了。

精華 FAQ

  • 蘋果雖已是全球市值接近4.8兆美元的巨型企業，但成長速度已不如以往。特納斯最大的難題，是在高估值與成熟市場下，持續維持獲利與成長動能。

  • iPhone仍是蘋果最大事業，銷量與平均售價都持續上升，支撐整體營收與獲利。不過，隨著價格上調與用戶升級週期拉長，未來銷量成長可能趨緩。

  • 蘋果服務事業毛利率超過75%，遠高於硬體，但其成長受App Store抽成規則與法院判決影響。若收費被迫調降，未來獲利擴張速度可能放慢。

特納斯 社群媒體 庫克

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