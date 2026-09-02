從房貸車貸到401(K) 殖利率升高如何影響消費者？

債市殖利率影響經濟，民眾的房貸車貸也都會連帶受到影響。（美聯社）

全球政府公債殖利率 (bond yields)再次上升，消費者和企業借貸成本增加，人們對於政府發行公債是否超出金融市場承受能力的擔憂持續加劇中。美聯社報導，債券 殖利率上升，也將對個人財務狀況和整體經濟產生重大影響。

債券市場可以決定民眾的房貸和車貸還款額，以及他們從儲蓄帳戶和401(k)退休計畫獲得的收益。

中東戰事再升級，導致油價飆升，引發人們對通膨的擔憂；當企業或投資者預期通膨可能進一步惡化時，通常會要求政府債券獲得更高的殖利率。

1日，對房貸利率影響顯著的10年期美國公債殖利率達到4.80%，創下2025年初以來最高水平。30年期固定利率房貸目前接近一年來的最高水平，讓那些原本就擔心房屋持有成本可能過高的人更加卻步。作為車貸基準的5年期美國公債殖利率也觸及4.55%，創下2025年10月以來最高水平。

一般來說，較高的殖利率有利儲蓄者，他們可以透過借錢給政府或將資金存入高收益儲蓄帳戶，獲得更高收益。但更高的殖利率往往會損害借款人利益，也會拖累股票、黃金甚至加密貨幣的價格。人們會想：既然本應更安全的美國公債殖利率比以前更高，為什麼還要支付高價進行風險更高的投資？

美國政府負債累累已是公開祕密。多年來，聯準會官員、經濟學家、投資者以及許多其他人士都指出，美國政府目前的支出與收入之間，存在著不可持續的差距。

國會預算辦公室8月估計，今年聯邦政府預算赤字將超過2兆元，約占美國經濟總量6%，實屬罕見。政府8月也表示，其債務總額已達到驚人的40兆元。

一直以來，人們都不確定，對於美國政府債務的擔憂何時會轉化為恐慌；一旦到達臨界點，恐慌爆發，投資者將迅速拋售國債，導致殖利率飆升。

值得注意的是，跨國金融集團麥格理(Macquarie Group)策略師認為，雖然全球殖利率升高，反映債券投資者對於主要經濟體政府潛在債券違約擔憂程度的一項特定指標，並未出現過度上升。

債市波動也可能影響到國人領取401k的收益。（本報資料照片）