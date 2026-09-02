我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

從房貸車貸到401(K) 殖利率升高如何影響消費者？

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
債市殖利率影響經濟，民眾的房貸車貸也都會連帶受到影響。（美聯社）
債市殖利率影響經濟，民眾的房貸車貸也都會連帶受到影響。（美聯社）

全球政府公債殖利率(bond yields)再次上升，消費者和企業借貸成本增加，人們對於政府發行公債是否超出金融市場承受能力的擔憂持續加劇中。美聯社報導，債券殖利率上升，也將對個人財務狀況和整體經濟產生重大影響。

債券市場可以決定民眾的房貸和車貸還款額，以及他們從儲蓄帳戶和401(k)退休計畫獲得的收益。

中東戰事再升級，導致油價飆升，引發人們對通膨的擔憂；當企業或投資者預期通膨可能進一步惡化時，通常會要求政府債券獲得更高的殖利率。

1日，對房貸利率影響顯著的10年期美國公債殖利率達到4.80%，創下2025年初以來最高水平。30年期固定利率房貸目前接近一年來的最高水平，讓那些原本就擔心房屋持有成本可能過高的人更加卻步。作為車貸基準的5年期美國公債殖利率也觸及4.55%，創下2025年10月以來最高水平。

一般來說，較高的殖利率有利儲蓄者，他們可以透過借錢給政府或將資金存入高收益儲蓄帳戶，獲得更高收益。但更高的殖利率往往會損害借款人利益，也會拖累股票、黃金甚至加密貨幣的價格。人們會想：既然本應更安全的美國公債殖利率比以前更高，為什麼還要支付高價進行風險更高的投資？

美國政府負債累累已是公開祕密。多年來，聯準會官員、經濟學家、投資者以及許多其他人士都指出，美國政府目前的支出與收入之間，存在著不可持續的差距。

國會預算辦公室8月估計，今年聯邦政府預算赤字將超過2兆元，約占美國經濟總量6%，實屬罕見。政府8月也表示，其債務總額已達到驚人的40兆元。

一直以來，人們都不確定，對於美國政府債務的擔憂何時會轉化為恐慌；一旦到達臨界點，恐慌爆發，投資者將迅速拋售國債，導致殖利率飆升。

值得注意的是，跨國金融集團麥格理(Macquarie Group)策略師認為，雖然全球殖利率升高，反映債券投資者對於主要經濟體政府潛在債券違約擔憂程度的一項特定指標，並未出現過度上升。

債市波動也可能影響到國人領取401k的收益。（本報資料照片）
債市波動也可能影響到國人領取401k的收益。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 因為公債殖利率會牽動市場借貸利率，進而影響房貸、車貸與信用成本；同時也會改變儲蓄帳戶與401(k)等資產的收益表現，直接反映在個人財務上。

  • 文中指出，10年期美國公債殖利率升至4.80%，創2025年初以來新高；作為車貸基準的5年期殖利率則達4.55%，同樣是2025年10月以來最高。

  • 較高殖利率通常有利儲蓄者，但會壓抑借款需求，並對股票、黃金與加密貨幣形成壓力，因為投資人可能轉向看似更安全、收益更高的政府債券。

殖利率 債券

上一則

川普：美國GDP成長上看20% 但不該是升息理由

下一則

公債殖利率飆升 政府借貸成本再升高 加大政策制定者壓力

延伸閱讀

利空籠罩 全球債市賣壓加重 長債殖利率升至數十年高點

利空籠罩 全球債市賣壓加重 長債殖利率升至數十年高點
美長債殖利率竄升不尋常 伊爾艾朗：4股驅動力造成

美長債殖利率竄升不尋常 伊爾艾朗：4股驅動力造成
國債突破40兆元財政部急出手 壓長期借貸成本

國債突破40兆元財政部急出手 壓長期借貸成本
美公債賣壓未完 10年期殖利率5%成全球金融市場關注防線

美公債賣壓未完 10年期殖利率5%成全球金融市場關注防線

熱門新聞

巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。(美聯社)

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

2026-08-27 22:18
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

2026-08-31 18:09
美國聯準會主席華許。（美聯社）

華許傑克森洞演講5要點一次看

2026-08-28 11:05
日本豐田汽車公司計劃於明年秋季在中國生產下一代電動汽車。(歐新社)

豐田將在中國生產下一代電動汽車 新車型是這一款

2026-08-28 18:41
牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

2026-09-02 08:00
波克夏董事長巴菲特。 （美聯社）

AI襲來 巴菲特的價值投資還管用嗎？ 他警告這類股票恐重傷

2026-08-29 07:10

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見