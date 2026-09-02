公債殖利率飆升 政府借貸成本再升高 加大政策制定者壓力

美國、日本、英國、德國等國殖利率都飆高，債市紛紛抛售手中的債券。圖為英國央行。（美聯社）

全球債券市場拋售潮1日加劇，反映投資人對於通膨、政府債台高築的焦慮，消費者跟企業已經因為這些因素承受痛苦。債券價格受到衝擊使得利率 " rel="172550">殖利率 升高，日本10年期國債 殖利率1996年以來首次達到3%，全球主要經濟體通通受到波及，德國殖利率創下15年來新高，英國殖利率為2008年以來最高。美國10年期國債殖利率上升3.8個基點，來到4.796%，接近2023年以來的最高水準，30年期殖利率則達到5.27%，距離財政部上個月出手干預之前的水平只差6個基點。

路透分析，全球幾個主要經濟體，尤其是美國，近幾年支出大幅增加使得債務負擔加重，如今美國國債已超過40兆。投資人警告說，轉變很可能是結構性而不是偶發性，如果不在國家層面做出艱難抉擇，恐怕積重難返。

同一時間裡，俄烏戰爭、中東戰爭推高石油與天然氣價格，讓利率與生活成本壓力進一步增加。

投資顧問機構美世顧問公司(Mercer Advisors)投資組合管理副總裁凱拉克勞爾(David Krakauer)表示，雖然全球趨勢正放大如此現象，但這可能主要屬於美國特有的情況。

他說，核心驅動因素很大程度來自國內，包括赤字支出、債務漸增導致償還成本上升，以及國債拍賣動態的轉變；對於價格較為敏感的買家，例如避免基金與其他私人公司，在一定程度上取代了對價格較不敏感的官方買家，例如各國中央銀行。

各國政府都緊張不安。美國財政部上個月介入市場，試圖遏制借貸成本上升，因為借貸成本走高可能外溢並推高家庭房貸、企業貸款等利率。30年期美國國債殖利率如今已接近19年最高點。

摩根大通資產管理公司亞太區首席市場策略師許長泰(Tai Hui)表示，從美國和日本國債殖利率的變化來看，兩國目前都沒有採取太多措施來整頓財政赤字。

大型科技公司為了資助人工智慧(AI)榮景而積極籌資，結果引發大量債券拋售，聯準會主席華許(Kevin Warsh)對於跟市場之間的溝通做出限制，這些因素都進一步增加債券市場壓力。

不過，財政部長貝森特說，對於國債與殖利率上升的擔憂，其實忽視了美國經濟的強勁實力。他在8月30日接受路透專訪時說，能源價格上漲終將消退。

各先進國家的公債殖利率相繼創下新高，1日引發債市的抛售潮，政府要借貸的成本也跟著攀高。（路透）