日公債殖利率30年最高 全球債市爆拋售潮

美國國債達40兆，各國的公債殖利率也不斷飆升，引發1日債市抛售潮。圖為財長貝森特在G20會上強調，美國經濟強韌，並不擔心。（路透）

全球政府債券拋售潮1日持續升溫，日本 公債殖利率 衝上30年來最高，美國、英國和德國 公債也出現賣壓導致殖利率攀上多年來最高，投資人對通膨、能源價格上漲及各國不斷擴大的財政赤字與債務感到不安，全球借貸成本進一步上升。

日本10年期公債殖利率1日盤中一度觸及3%，是1996年以來首見，也是本世紀首次觸及這項心理關卡，稍後小幅回落至2.99%。相比去年同期約1.5%，日債殖利率在短短1年內已翻倍。

全球公債拋售潮影響股市，加上中東情勢，美股1日收盤大多收黑。道瓊工業指數下挫374.09點或0.70%。史指（S&P 500）下滑25.62點或0.33%。那斯達克指數下跌31.53點或0.12%。費城半導體指數上漲65.39點或0.57%。

日本升息預期 賣壓蔓延

日本的10年期公債殖利率創下30年來新高，美國也向日本施壓要求升息。（路透）

升息預期是推動日本債券遭拋售的主要因素。日本媒體NHK引述美國官員報導，美國財政部長貝森特在G20財長與央行首長會議期間，分別與日本財務大臣片山皋月及日本銀行總裁植田和男會面，並表示日本下一步應該升息。

美日聯手干預匯市，日圓一度從約164兌換1美元升至155，但近期又跌回160日圓附近。

分析家說，日本目前基準利率僅1%，美國則是3.5%至3.75，雙方利率差距太大，導致投資人傾向借日圓賣出並買入美元資產，讓日圓面臨貶值壓力。

日本公債殖利率升抵3%，也加大日本政府財政壓力。日本政府以3.8%的利率作為明年3月起新年度的預算假設，財務省要求編列創紀錄的36.6兆日圓償債支出。

中東衝突未解 油價難降

彭博全球政府債券指標殖利率已升至3.72%，創2008年以來最高；美國10年期公債殖利率攀升至4.78%，創2025年1月以來最高，30年期公債殖利率則持續徘徊在約20年高點。英國10年期公債殖利率升至2007年年中以來最高，德國10年期公債殖利率則升至2011年以來高點，澳洲10年期公債殖利率也創2011年以來新高。

紐約時報報導，全球債券遭拋售背後有多項共同因素。首先是油價上漲重新點燃通膨疑慮，中東衝突延續，國際油價及天然氣價格居高不下，布倫特原油1日突破每桶90美元，較戰前高出近30%。汽油、柴油等精煉燃料價格漲幅甚至更大，可能進一步推升通膨。

能源價格上升加重亞洲及歐洲能源進口國政府支出，使原本已緊張的財政狀況雪上加霜。美國政府債務上月首次突破40兆美元，相當於經濟規模的120%以上；法國公共債務超過3.5兆歐元，占GDP約117%；日本政府債務更超過經濟規模兩倍。

投資人擔心各國政府是否有能力控制不斷擴大的財政赤字。在法國，市場疑慮尤其明顯。隨著明年總統大選逼近，投資人認為目前主要候選人都缺乏足以有效降低債務的可信計畫，使法國逐漸成為歐洲最受關注的債券市場之一。

此外，人工智慧熱潮也意外推升債券殖利率。科技企業為興建AI資料中心及相關基礎設施，大量透過發行公司債籌措資金，數十億美元資金湧入債券市場，不僅增加整體債券供給，也分散投資人對政府公債需求。

美國財長貝森特出席G20財長與央行首長會議。（路透）