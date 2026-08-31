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不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

編譯吳孟真／綜合外電
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圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。...
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

電力供應已成為限制人工智慧（AI）資料中心快速上線的瓶頸，許多專案因此轉向可移動式的天然氣渦輪發電機，以取得所需電力，推升了渦輪機的需求。馬斯克表示，為了將發電機啟用時間縮短，SpaceX將自行生產渦輪葉片與導葉的鑄造。

馬斯克30日表示，「SpaceX與特斯拉正各自以最快速度打造每年100百萬瓩（GW）的太陽能產能，但未來數年仍需以天然氣發電作為太陽能的補充，支撐初期電力供應」，而「天然氣渦輪機生產的瓶頸在於葉片與導葉鑄造，若自行生產，最多可讓渦輪機提前18個月投入運轉，這將帶來重大改變」。

國際能源總署（IEA）預估，2030年，全球資料中心用電量將增加至目前的約一倍，但AI產業目前仍面臨GPU短缺及實體電網供電能力的問題。燃氣渦輪機製造商GE Vernova表示，該公司2030年前的產能已被訂滿。

馬斯克說，自行生產渦輪葉片可讓xAI更快取得全新渦輪發電機，不必排在預計一路延續至2030年的漫長訂單隊伍後方。

亞馬遜、Google和微軟等超大規模雲端服務商，多年來優先發展風電與太陽能，如今紛紛轉向天然氣，希望加快資料中心上線速度。由於燃氣渦輪機供不應求，這些業者近來普遍採取在資料中心旁興建自有燃氣電廠的策略，而非等待接入電網。

馬斯克率先採用「可移動式」發電機為資料中心供電，繞過供電限制，讓田納西州的Colossus資料中心以破紀錄速度上線。這座資料中心2024年起便使用燃氣渦輪機供電。OpenAI幾個月後也跟進，宣布將在首座「星際之門」資料中心部署渦輪機。

需求突然湧現，導致航空發動機供應短缺，且在資料中心業者開始搶購渦輪機前，商用航空業早已因供應鏈與發動機設計問題而陷入短缺。

目前，渦輪葉片與導葉製造是航空發動機生產的一大瓶頸。發動機葉片的製造往往需要60-90周，原因是這些零組件規格特殊，必須承受極大的作用力與高溫。目前全球僅有四家公司掌握工業規模生產的鑄造技術，而這些業者的產能目前均已滿載。

倘若SpaceX成功自行生產，意味著馬斯克旗下企業將取得難以複製的優勢，因目前其他AI基礎設施業者都仰賴少數供應商提供渦輪葉片與導葉製造技術，即便資金雄厚，只要缺乏製造能力，短期內將很難追趕。

不過，更多燃氣渦輪機快速投入運轉，恐怕帶來更多汙染。美國全國有色人種協進會（NAACP）多次指控SpaceXAI在未取得聯邦許可、也未裝設必要汙染防制設備的情況下運轉渦輪機。NAACP擔心，這類渦輪機會排放形成霧霾的化合物，以及甲醛等有害化學物質，這些汙染物與呼吸系統疾病及某些癌症有關。

精華 FAQ

  • 因AI資料中心擴張帶動天然氣渦輪機需求暴增，但葉片與導葉鑄造是最大瓶頸，訂單又已排到2030年。馬斯克希望靠自製關鍵零件，讓渦輪機更快啟用並支援xAI等資料中心供電。

  • 馬斯克表示，若SpaceX自行生產渦輪葉片與導葉，最多可讓渦輪機提前18個月投入運轉。這代表AI基礎設施可更快取得電力，避開漫長的全球供應鏈等待。

  • 更多燃氣渦輪機快速運轉，可能增加霧霾化合物與甲醛等排放。NAACP也指控SpaceX在未獲許可、缺乏污染防制設備下運轉渦輪機，擔心對呼吸健康與癌症風險造成影響。

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