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野火頻傳 為何愈來愈多屋主改買保障少的保險？

野火頻傳 為什麼越來越多美國屋主轉向保障較少的保險？

記者顏伶如／即時報導
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野火頻傳之際，隨著傳統保險公司退出極端天候底下最為脆弱的地區，越來越多美國屋主在...
野火頻傳之際，隨著傳統保險公司退出極端天候底下最為脆弱的地區，越來越多美國屋主在找不到保險公司的情況下，轉而尋求「剩餘保險」(surplus line plans，又稱特殊風險保險)方案。示意圖。（路透）

華盛頓郵報31日報導，野火頻傳之際，隨著傳統保險公司退出極端天候底下最為脆弱的地區，越來越多美國屋主在找不到保險公司的情況下，轉而尋求「剩餘保險」(surplus line plans，又稱特殊風險保險)方案，這種萬不得已的「最後手段」對屋主權益保障較少，受到政府監督範圍也較小，但在加州、佛羅里達州、德州、南卡羅來納州增長最為迅速。

報導指出，「超額保險」計畫正在蓬勃發展。「全國保險監理官協會」(National Association of Insurance Commissioners)提交且經過獨立金融評級機構「韋斯評級」(Weiss Ratings)分析的數據顯示，全美「剩餘」或「超額」(excess)保險計畫簽單保費在2021年約15億，到了2025年來到41億。

保險業專家說，雖然這個數字在美國每年1870億元簽單保費總金額裡只占一小部分，卻反映了居住在受到氣候影響最嚴重地區的美國民眾如今越來越難取得保險的現實。

當屋主無法取得傳統類型的保單時，保險仲介通常引導屋主選擇「剩餘保險」保單。某些保險公司也直接向消費者宣傳這種類型的方案。「剩餘保險」方案在過去屬於小眾服務，起源可以追溯回19世紀末，在歷史上主要用在商業房地產、高風險或特殊建築物，保險花費有時更加昂貴，通常附帶更多限制與約束，例如規定屋主不得行挑選包商或負責評估賠償金額的理賠調查員。

由於「超額保險」計畫對消費者保護程度較低，某些消費者倡議團體與州政府主管機關提出警告，屋主在發生災難時獲得理賠金額恐怕較少。

加州「超額保險」計畫成長速度超過全國其他州，2021年簽單保費有1.35億，到了2025年來到將近13億，在全州房屋簽單保費比例從1%成長到7%。在加州，居民必區遭到三家保險公司拒絕後，才能尋求「超額保險」。

報導指出，在推出「超額保險」計畫的保險業者當中，有10家保險公司占據所有簽單保費的超過半數，其中又以大型保險公司為主，例如勞合社(Lloyd's of London)、波克夏(Berkshire Hathaway)。

保險改革倡議組織「解鎖美國未來」(Unlocking America's Future)發言人歐尼爾(Jayson O'Neill)說，多個消費者倡議團體正在德州、北卡羅來納州跟州議員合作，希望訂定更嚴格的管理措施，防止保險公司在基本房屋保險計畫裡移除某些保護條款。

精華 FAQ

  • 因為傳統保險公司退出野火與極端天候高風險區，許多屋主找不到一般保單，只能轉向剩餘保險作為最後手段，以便先取得基本承保。

  • 剩餘保險通常保障較少、限制更多，且受政府監督較小；發生災難時，屋主可能拿到較少理賠，甚至不能自行挑選包商或理賠調查員。

  • 加州、佛州、德州與南卡羅來納州成長最快，其中加州最突出，簽單保費從2021年1.35億增至2025年近13億，占全州房屋保費比重也從1%升到7%。

野火 保險 南卡羅來納州

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