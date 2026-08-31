加密幣業者豪擲6.3億元買自家代幣 為何有的漲70%有的腰斬？
加密貨幣市場持續低迷，愈來愈多數位資產業者仿效上市公司，砸錢回購自家發行的代幣，希望透過減少供給來支撐價格。今年以來的回購金額已達6.38億美元，創下紀錄，高於去年同期的5.45億美元，更遠遠超過2024年全年的36.6萬美元。
金融時報報導，根據區塊鏈數據構構Allium Labs統計，這波回購潮主要由永續合約交易所Hyperliquid與迷因幣發行平台pump.fun帶動，兩者合計占比近90%。Hyperliquid將99%的交易手續費收入，用於回購並註銷其HYPE代幣，自2024年12月以來，累計投入約13億美元。HYPE的價格在過去一年逆勢上漲70%。
Bitwise資產管理投資長Matt Hougan認為，積極回購是HYPE走強的主因，讓投資人相信，區塊鏈活動增加所帶來的好處，最終會反映在代幣上。
不過，回購不是萬靈丹。去中心化交易所Jupiter今年投入近1400萬美元回購，但其代幣JUP的價格過去一年仍下跌55%；Chainlink也執行了回購，但其代幣LINK的美元價格過去一年仍然腰斬。網路連線平台Helium在2月間停止回購，因為市場似乎不在乎業者買回自家代幣，因此決定不再浪費錢。
Allium Labs研究主管Elton Shehdula表示，業者回購，不代表這種代幣就值得投資。加密貨幣集團Keyrock研究員哈吉安Amir Hajian指出，投資人如今更重視基本面，以及持有代幣能否帶來實際收益。
根據Allium Labs統計，今年以來回購金額已達6.38億美元，創下紀錄，不僅高於去年同期的5.45億美元，也遠超過2024年全年的36.6萬美元，顯示回購潮明顯升溫。 主要推手是永續合約交易所Hyperliquid與迷因幣平台pump.fun，兩者合計占近90%。Hyperliquid把99%手續費收入拿來回購並註銷HYPE，自2024年12月以來累計投入約13億美元。 HYPE因積極回購、且市場相信鏈上活動增長能轉化為代幣價值，過去一年上漲70%；但JUP、LINK等即使回購，仍分別下跌55%與腰斬，顯示投資人更看重基本面與實際收益。
精華 FAQ
根據Allium Labs統計，今年以來回購金額已達6.38億美元，創下紀錄，不僅高於去年同期的5.45億美元，也遠超過2024年全年的36.6萬美元，顯示回購潮明顯升溫。
主要推手是永續合約交易所Hyperliquid與迷因幣平台pump.fun，兩者合計占近90%。Hyperliquid把99%手續費收入拿來回購並註銷HYPE，自2024年12月以來累計投入約13億美元。
HYPE因積極回購、且市場相信鏈上活動增長能轉化為代幣價值，過去一年上漲70%；但JUP、LINK等即使回購，仍分別下跌55%與腰斬，顯示投資人更看重基本面與實際收益。
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