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AI持股上季帳面賺逾1600億美元 科技巨人獲利有膨風之嫌

編譯劉忠勇／綜合外電
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Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Nvidia輝達(另稱英偉達)及微軟（...
Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Nvidia輝達(另稱英偉達)及微軟（Microsoft）上季投資其他AI業者，合計帶來逾1600億美元帳面利益。（美聯社）

Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Nvidia輝達(另稱英偉達)及微軟（Microsoft）上季投資其他AI業者，合計帶來逾1600億美元帳面利益，大幅墊高獲利，也引發市場擔心，這些一次性收益可能誇大AI熱潮的實際強度。

相關利益列在財報的「其他收入」，主要來自OpenAI、Anthropic及SpaceX等業者持股估值上升。依會計規定，企業持有的上市股票每季須按市價調整，未上市持股則在新一輪募資後重新估值，價值變動都會列入損益。

英國金融時報分析，上季科技巨人的「其他收入」，較前一季約690億美元增加逾一倍。Alphabet其他收入由前一季增加逾一倍至979億美元；亞馬遜更增至三倍以上，達534億美元。截至6月底，輝達持有SpaceX近1.23億股，截至7月底止一季其他收入為77億美元。

今年SpaceX上市，使相關利益急遽增加。SpaceX上市前併入馬斯克旗下xAI，並把太空AI資料中心列為重要發展方向，股價上漲也大幅推升Alphabet及輝達持股價值。

多家超大規模雲端業者上季稅前獲利創新高，但Alphabet及亞馬遜獲利增加，主要來自SpaceX及Anthropic持股增值，並非新業務或新增現金。Anthropic及OpenAI預料也將上市，類似情況明年可能持續上演。

高盛美股首席策略師史奈德（Ben Snider）表示，投資人數年前已開始質疑科技巨人營收是否形成循環，如今AI投資利益又使市場難以判斷，業者公布的成長究竟來自實際需求，還是可能產生誤導。

美國科技業本業獲利仍然強勁，但AI持股利益忽高忽低，使財報更難判讀。法國興業銀行美股策略主管卡布拉（Manish Kabra）認為，這已引發「獲利品質」疑慮，也是相關業者本益比由約25倍降至20倍的原因。

北歐資產管理投資長艾姆格林（Kasper Elmgreen）指出，上半年獲利「明顯誇大可重複維持的獲利能力」，AI投資利益彼此循環也值得留意。

Federated Hermes全球股票投資組合經理人達德利（Louise Dudley）表示，相關調整金額大到難以忽視，不只使分析更加複雜，也必然增加風險；不過，科技巨人投資及結盟的對象相當成功，仍應給予肯定。

今年大幅認列的一次性持股利益，也可能使明年獲利面臨不利比較。花旗美股策略師克羅內特（Scott Chronert）警告，「這些利益可能使明年出現獲利負成長」。投資人若只看整體獲利，卻未逐一扣除持股估值變動，可能高估AI業者真正的持續獲利能力。

精華 FAQ

  • Alphabet、亞馬遜、Nvidia輝達與微軟上季合計認列逾1600億美元帳面利益，主因是持有的AI相關公司估值上升，直接墊高財報中的獲利表現。

  • 主要來自OpenAI、Anthropic與SpaceX等持股增值。依會計規定，上市持股要按市價重估，未上市持股則在新一輪募資後調整，價值變動會列入損益。

  • 因為這些多是一次性或波動很大的帳面收益，不等於本業現金流。若投資人未扣除估值變動，可能高估持續獲利能力，明年還可能面臨較高比較基期。

AI 微軟 輝達

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