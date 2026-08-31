我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

音樂節被「摸胸」性騷擾？歌手陳粒：大家都喝了些酒

彭博：川普對伊朗發動經濟戰 考驗習近平普亭「安全俱樂部」

美企Q2獲利激增50% 市場憂強勁力道難延續

編譯陳律安／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著美股第2季財報季大致告一段落，標普500指數成分企業上季每股純益（EPS）年比激增近50%，繳出經濟脫離衰退以外時期的超亮眼成績單，但這種快速成長的步伐可能難以延續。

美企上季另一個超凡的成績，為截至6月30日的過去四季EPS總額，比之前四季成長了接近35%，遠高於歷史平均的12.7%。

CFRA投資策略資深副總裁桑達拉姆（Arun Sundaram）列舉推高企業近期獲利的一系列因素，包括：Google、亞馬遜、微軟和特斯拉投資Anthropic、OpenAI與SpaceX所產生的鉅額未實現收益；蘋果、沃爾瑪和寶鹼等消費企業，獲得可觀的關稅退款；美伊戰爭推升油價，帶動能源業獲利大增。

這些因素充分顯示，投資人不應認定美企未來的獲利成長率，仍能維持近期這般亮眼的水準。桑達拉姆表示，隨著時序進入2027年，上述因素將導致年比基期過高。

展望前景，專家認為，投資人不應因為上季獲利的亮眼成長就過度樂觀，應節制看多情緒。歷史經驗顯示，標普500指數成分企業未來12個月的EPS成長率，可能遠低於最近幾季的水準。

SpaceX 沃爾瑪 Google

上一則

AI持股上季帳面賺逾1600億美元 科技巨人獲利有膨風之嫌

下一則

公債殖利率漲 美伊開戰後G7償債成本增160億

延伸閱讀

Nvidia財報強勁帶旺科技股 美股收高

Nvidia財報強勁帶旺科技股 美股收高
日本Q2經濟成長意外放緩 內需疲弱為日銀升息添變數

日本Q2經濟成長意外放緩 內需疲弱為日銀升息添變數
Nvidia釋3利多 成功拉抬股價 暗示最快明年2月漲價

Nvidia釋3利多 成功拉抬股價 暗示最快明年2月漲價
美債殖利率走揚 AI高期待反成壓力 費半重挫5%拖累美股

美債殖利率走揚 AI高期待反成壓力 費半重挫5%拖累美股

熱門新聞

巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。(美聯社)

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

2026-08-27 22:18
美國眾議院議員裴洛西與夫婿保羅。（美聯社）

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

2026-08-24 23:03
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。（路透）

美農民慘兮兮 今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

2026-08-25 04:31
美國聯準會主席華許。（美聯社）

華許傑克森洞演講5要點一次看

2026-08-28 11:05
聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）

Fed華許周五演講 專家：市場如果聽到這些會大漲

2026-08-25 09:38
日本豐田汽車公司計劃於明年秋季在中國生產下一代電動汽車。(歐新社)

豐田將在中國生產下一代電動汽車 新車型是這一款

2026-08-28 18:41

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框
范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛

范曉萱唱一半…大S顯靈？舞台燈光有異 她脫口：阿彌托佛