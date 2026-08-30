華許點燃9月升息押注 債券投資人仍不買帳

美國聯準會（Fed）主席華許。（路透）

聯準會（Fed）主席華許 重申抗通膨決心，市場把9月升息機率推高至約60%，但債券 市場仍有人不買帳。他們擔心，華許若在通膨居高不下之際再度按兵不動，不只會重創Fed公信力，還會推升長天期美債殖利率 。

華許上周五在備受矚目的演說中，再度表明壓低通膨的決心。利率交換市場目前認為，Fed 9月中旬升息的機率高於不升息。儘管決策仍取決於本周就業報告及隨後公布的通膨數據，對政策較敏感的美國2年期公債殖利率，仍創下兩個多月來最大升幅。

不過，華許近幾個月每次公開談話都引發市場震盪，即使一再承諾壓低通膨，有些投資人仍不相信他會付諸行動。他們擔心，華許可能像6月及7月一樣，再度維持利率不變，使Fed公信力疑慮加深。相關疑慮已使長天期美債殖利率升至約20年來最高。道明證券（TD Securities）上周五也表示，基本預測仍是Fed按兵不動。

荷蘭銀行旗下資產管理機構ABN AMRO Investment Solutions投資長布雪（Christophe Boucher）認為，華許的談話還不足以讓他相信Fed官員會真的升息。他目前避開長天期債券，因為一旦市場懷疑Fed無力控制通膨，這類債券最容易受到衝擊。

布雪說：「Fed會如何因應經濟數據，目前仍不明朗。如果華許這次不支持9月升息，通膨屆時又持續居高不下，市場對Fed公信力的疑慮確實可能再度浮現。」

華許5月上任後，比歷任主席更少提供利率政策的前瞻指引，投資人一直難以適應他的溝通方式。ING上周五在研究報告中說，華許「顯然不願提供前瞻指引，但他的話聽起來又很像在指引市場」。

華許6月頭一次以Fed主席身分舉行記者會時，承諾把通膨壓回2%目標，緩解投資人對他可能迎合川普降息要求的疑慮。美國2年期公債殖利率隨即大漲，殖利率曲線趨於平坦。

到了7月，市場反應卻完全相反。殖利率曲線創下2025年8月來最大幅度陡峭，長天期殖利率上升，因為投資人認為華許未能清楚說明Fed維持利率不變的理由。

布蘭迪投資組合經理人陳翠西（Tracy Chen）說，華許上周對債市說了市場想聽的話，「但話只是話，行動才算數」。

她仍減碼持有長天期美債，不過，美國財政部本月宣布，計劃把買回市場上10年至30年期公債的規模至少增加一倍後，她已縮小減碼幅度。

接下來的經濟數據仍是關鍵，尤其是周五公布的8月就業報告。上周數據顯示，截至3月止一年，美國就業成長幅度小於先前公布的數字。不過，華許表示，美國就業情況「良好」，他更擔心Fed穩定物價的任務。

Fed 7月決定維持利率不變後，通膨數據低於預期，可見按兵不動並非沒有道理。華許上周五也說，近日通膨數據雖有改善，但還不足以形成明確趨勢。

DWS Americas固定收益主管卡特朗博內（George Catrambone）說：「市場可能繼續替Fed完成升息的工作，把升息幅度押得太高，但隨後公布的數據若表現溫和，Fed最後可能不會升息。重點不在通膨高於2%目標多久，而在經濟正朝哪個方向發展。」

他認為，近日公布的零售銷售及就業等數據，並未顯示美國經濟再度加快成長，美債看來「頗具吸引力」。

經濟前景仍有疑問，華許又不像前幾任主席提供明確指引，使利率交換市場加強避險，目前估計9月升息機率約60%。

高盛研究員柯爾（George Cole）等人表示：「除非通膨數據明顯溫和，Fed接下來就必須說到做到。如果9月決策被視為難分難解，Fed卻仍按兵不動，又未清楚解釋原因，殖利率曲線很可能重演7月的走勢。」