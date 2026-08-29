9月更難不升息？Fed主席華許央行年會放鷹 開盤前先回顧5件國際大事

華許鷹派發言波及科技股和晶片股，尚待下周一在亞股繼續發酵。（美聯社）

聯準會 （Fed）主席華許 在傑克森洞全球央行 年會強硬表態，讓市場相信他真有決心藉升息來壓制通膨，也洗刷7月記者會立場含糊的印象。但這番話也讓Fed在9月更難不升息：除非接下來通膨或就業數據明顯轉弱，Fed若按兵不動，反而可能再度損害公信力。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 華許講話後 9月升息機率升至58%

華許指出，近來通膨數據雖比預期溫和，仍不足以證明物價正持續回到2%目標。他說：「我們必須確信基本通膨正明確且以足夠速度朝目標前進，否則還有工作要做。」

市場隨即把Fed 9月升息1碼的機率，由演說前的35%提高至58%。巴克萊及法國興業銀行甚至預期，Fed可能9月及12月各升息1碼。華許演說後，美國2年期公債殖利率上升12個基點至4.352%，30年期殖利率則大致維持在5.207%，兩者差距縮小約10個基點。

這種短債殖利率升幅大於長債的走勢，代表市場押注Fed近期將升息，卻也相信緊縮政策終能壓低通膨，即使代價是經濟成長放慢。

2. 日圓再破160 美日護盤撐不到一月 貝森特：怕美債遭殃

美日上月底進行1998年來首度聯手買進日圓干預，不到一個月，日圓升幅已回吐過半，周五再度跌破160日圓兌1美元，終場收160.09。日本一個月來斥資創紀錄的964億美元護盤，效果仍然短暫。Fed主席華許重申抗通膨決心，帶動美元及美債殖利率上升。美國財長貝森特表示，華府出手也為避免日圓匯市失序，引發投資人平倉並推高美國借貸成本。

3. 美股周線收紅 費半卻熄火 下周就業和博通接棒考驗AI行情

聯準會（Fed）主席華許重申抗通膨決心，推高9月升息預期，美股周五小幅收低，科技及晶片股賣壓較重。史坦普500指數跌0.3%、那斯達克指數跌0.5%，費城半導體指數重挫3.5%，輝達及台積電ADR分別下跌4.6%及2.3%；邁威爾科技更大跌10.3%。三大指數周線仍收高，但費半連跌兩周。市場下周將關注就業報告及博通財報，觀察利率走向及AI行情能否擴及其他晶片股。

4. 黃仁勳喊70%成長還是打折 Nvidia大漲隔日急跌 AI股容不下絲毫閃失

輝達（Nvidia）財報亮眼，並罕見預告2028會計年度營收將成長70%，高於華爾街預估的45%。執行長黃仁勳更稱，70%已是「打折過的數字」，若供應充裕，增幅可超過100%，帶動股價周四收盤大漲8.7%。不過，市場熱情隔天周五降溫，輝達回落4.6%，費城半導體指數重挫3.5%；邁威爾科技也因Google合作案營收認列時程受到質疑，大跌10.3%。分析師指出，AI類股價位偏高，任何進度落差都可能引發重挫。

5. 川普掌控委國650億桶石油 美方拿55%產量、按成本價取油

美國總統川普宣布，美方將取得委內瑞拉逾650億桶已探明石油儲量的多數控制權，掌握合資事業55%實際產量，並可按成本取得原油。這項安排可望打造全球石油儲量第二大的民營石油業者，確保美國未來數十年能源供應，也削弱中國在拉丁美洲的影響力。不過，美國直接介入委內瑞拉經濟，可能面臨法律及政治挑戰；未來兩國政府若不承認協議，龐大政治風險恐使石油業者不敢投入新資金。協議未提民主轉型及選舉時程，也在委內瑞拉引發「出賣石油」的批評。