法人看好這檔美股還有87％上漲空間 目前本益比才5倍「過度折價」

隨著人工智慧（AI）需求持續由高頻寬記憶體（HBM）擴散至傳統伺服器DRAM及企業級固態硬碟（eSSD），記憶體產業結構性轉變更加確立。本土投顧報告指出，同業最新財報與專家調研持續驗證產業供需吃緊態勢，在產能瓶頸限制新增供給、新型長約提高客戶違約成本的雙重支撐下，美光獲利高檔能見度大幅拉長，並維持美光「買進」投資評等，目標價上看1,748美元，相較於近期收盤價約具備87％的潛在上漲空間。

法人指出，同業財報數據進一步印證了記憶體市場強勁的定價權與營運動能。SK海力士（SK Hynix）2026年第2季DRAM平均售價（ASP）季增30％，NAND ASP亦季增50％至55％，其中eSSD營收更翻倍成長；SanDisk資料中心營收亦季增達103％。供應鏈調研顯示，第3季伺服器DRAM價格預估再漲15％，eSSD漲幅達20％至30％，且因客戶需求滿足率仍低於NAND約5％至10％，原廠定價權依然穩固。此外，代理AI（Agentic AI）因大量Token消耗、KV cache與長效資料保存需求，推升企業級SSD需求爆發，帶動NAND獲利中樞結構性上移。

在供給端方面，由於晶圓廠建置、無塵室與EUV設備交期拉長至2.5至3年，新增產能最快要到2028年下半年才能釋放。2027年以前產業新增供給極為有限，供需緊俏局面甚至將延續並加劇。不同於過去「保量不保價」的傳統協議，美光（SCA）、SK海力士（LTA）與SanDisk（NBM）推行的新型多年期長約普遍納入固定價格機制、Take-or-Pay條款、保證金與違約賠償，大幅降低了景氣循環反轉時的砍單與價格暴跌風險，使下一輪獲利谷底有望顯著高於歷史水準。

獲利預估與評價方面，本土法人預估美光2026與2027財年營收將分別達1,297.42億美元、2,684.08億美元，EPS估達73.23美元及164.11美元；考量目前股價本益比（P/E）僅約5倍，市場存在過度折價，隨著獲利持續性獲得驗證，評價有望逐步收斂修復，因此以9.5倍P/E計算，維持1,748美元目標價與「買進」評等。

法人也提醒，後續仍須密切觀察2028年新增產能開出的進度、長約外的季度合約價格走勢，以及傳統消費性電子終端需求若持續疲弱是否提早引發供需變化等潛在風險。