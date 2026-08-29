Cursor既被SpaceX收購 OpenAI不信馬斯克守約 11月停止合作
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI在X發文說，AI程式設計代理工具Cursor被SpaceX收購後，將結束與Cursor的合作關係。
OpenAI另在官網發文說，已通知Cursor將逐步終止雙方合約，並提議於11月12日停止服務。
OpenAI說：「我們作出這項決定，是因為馬斯克旗下企業過去曾違反合約，使我們無法確信SpaceX會依照服務條款使用我們的技術。」
SpaceX 6月同意斥資600億美元收購Cursor，交易預計本季完成。
OpenAI表示，因馬斯克旗下企業過去曾違反合約，讓公司無法確信SpaceX會依照服務條款使用其技術，因此決定逐步終止合作。 OpenAI已通知Cursor將逐步終止雙方合約，並提議於11月12日停止服務，作為合作結束的具體時程安排。 內文指出，SpaceX在6月同意斥資600億美元收購Cursor，且這筆交易預計在本季完成，成為OpenAI終止合作的背景。
精華 FAQ
OpenAI表示，因馬斯克旗下企業過去曾違反合約，讓公司無法確信SpaceX會依照服務條款使用其技術，因此決定逐步終止合作。
OpenAI已通知Cursor將逐步終止雙方合約，並提議於11月12日停止服務，作為合作結束的具體時程安排。
內文指出，SpaceX在6月同意斥資600億美元收購Cursor，且這筆交易預計在本季完成，成為OpenAI終止合作的背景。
上一則
Fed主席華許重申抗通膨 4官員見解分歧
下一則