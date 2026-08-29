Fed主席華許重申抗通膨 4官員見解分歧

華許矢言對抗通膨，華爾街反應平靜。圖為紐約證券交易所內，交易員關注聯準會主席華許利率決策記者會。(路透)

聯準會 主席華許 28日重申央行對抗通膨的重點，增加了升息可能性，投資者因此變得謹慎，華爾街當天股市微跌：道瓊 下跌0.02%，史坦普500指數下跌0.25%，那斯達克下跌0.52%。

在華許表示，他認為最近的通膨數據並未顯示出趨勢變化後，交易員們加大了對9月升息的押注。但交易員目前對於9月升息還是維持利率不變意見不一，就像本月通膨數據呈現喜憂參半的局面之前一樣。

「市場反應溫和的原因在於，華許非常堅持2%的通膨目標將保持不變。他重申了鷹派立場，但方式更加一致，而不是漸進式的，」全國保險公司首席市場策略師馬克．哈克特表示。「一些投資者誤以為這種情況會有所緩和。顯然，事實並非如此。」

而四位聯準會官員釋出相左的決策訊號。有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克和沒投票權的堪薩斯聯準銀行總裁施密德都認為貨幣政策不足以約束通膨；沒投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比也對通膨表示擔憂，而沒投票權的波斯頓總裁柯林斯則說，利率仍具溫和約束力。

哈瑪克在參加傑克森洞央行年會期間、接受CNBC採訪時對通膨前景表示擔憂，並重申願意採取行動遏制價格壓力。她表示，通膨已連續五年多高於目標，而當前貨幣政策並未對經濟形成抑制作用，無法有效減輕價格壓力。

哈瑪克說，她愈來愈常聽到企業和社區聯繫人對通膨感到擔憂的說法。她擔心，這種趨勢持續時間愈長，對聯準會信譽構成的風險就愈大。哈瑪克是上月決策會議主張升息並投下異議票的三名官員之一。

隨後哈瑪克在接受福斯新聞採訪時說，認為美國就業市場目前處於平衡狀態，而聯準會似乎到明年都難以實現通膨目標，「我的預測是，今年底通膨率將在3%左右。我認為明年也不會取得顯著進展，最多可能降至2%至3%區間中段」。

施密德接受CNBC採訪時也認為，通膨「仍然頑固且具有僵固性，我們必須繼續尋找方法突破此一局面」，使通膨回到2%的目標水準。他說，當前3.5%至3.75%利率，似乎並未對經濟帶來限制作用。

古斯比在Rapid Response播客節目中表示，短期內他最大的擔憂仍然是通膨可能尚未得到控制。

與此同時，柯林斯表示，最新通膨數據「好壞參半」，並稱「我的基準情景預測仍然是通膨逐步放緩」，當前貨幣政策環境在她看來略具限制性。

對於聯準會是否需要在未來幾個月升息來壓制通膨氣焰，經濟學者也存在分歧。