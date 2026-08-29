通膨未解 華許演說放鷹 引發Fed升息預期

聯準會主席華許28日在懷俄明州傑克森洞發表演說，指控制物價為當前要務，通膨率目前仍維持高檔，被解讀傾向升息。（美聯社）

聯準會 （Fed）主席華許 (Kevin Warsh)28日在懷俄明州傑克森洞(Jackson Hole)舉行的全球央行年會，發表專題演說。共16頁的講稿用許多篇幅談論宏大議題，例如他認為，人工智慧（AI）長期會帶來重大影響。此外，他也說，目前金融情勢似乎不具「限制性」，暗示他認為或許有必要提高利率 以緩和物價上漲壓力。

重申物價維穩目標2％ 美股收黑

華許（Kevin Warsh）強調對抗高通膨是當務之急，這番言論被外界解讀為比預期更加偏向鷹派，引發升息預期，28日美股收黑。

華許重申，聯準會的通膨目標仍以個人消費支出（PCE）物價指數為準；「聯準會物價的維穩目標是2%，以PCE物價指數衡量。這是堅定且固定的目標，（外界）不該有任何誤解」。

華許表示，短期利率是達成聯準會雙重法定職責的首要工具；「以非傳統政策刺激經濟景氣，也許適用真正的危機，但除此之外根本不該用，或必須少用」。

華許說，若基礎通膨率不延續下滑走勢，決策官員就必須採取行動；「我們必須相信，基礎通膨正以明顯且充分的速度，朝我們的目標而來；我們有很多任務要做」。

華許表示，決策官員此刻應聚焦物價，儘管最近的通膨數據優於預期，但並不代表基礎走勢已顯著改善；「鑒於通膨正高於2%的目標，所以聯準會現在的首要之務擺在物價」。

華許並解釋為何自己就任後沒提供前瞻指引；「聯準會少說話，對外溝通目標更明確、更能達成目標。我們是否有履行職責可能被問責，那是聯準會公信力唯一真正的考驗」。

對於財長貝森特最近干預債市，華許並未直接置評，但提到聯準會需明確的市場訊號，「盡可能是沒經過過濾的」，以利制定適當的貨幣政策。

但華許這次演說對通膨的評論，最能填補他兩次會後記者會留下的缺口。他指出，「過去兩年的進展甚微，（最近的數據）並未顯示基礎通膨已顯著改善，PCE物價指數7月年增率仍有3.7%，依然高於2%的目標。

智庫布魯金斯研究院研究員、國際金融協會（IIF）前首席經濟學家布魯克斯說，華許發表演說前，市場期望很高，由於他拒不提供前瞻指引，讓市場摸不清他對美國經濟現況的看法為何，使華許近來備受指責。

美股28日道瓊工業指數終場下跌9.45點，或0.02%，收在53559.99點。標準普爾500指數下跌19.23點，或0.25%，收在7711.76點。以科技股為主的那斯達克指數下跌138.92點，或0.52%，收在26402.43點。費城半導體指數下跌412.505點，或3.47%，收在11469.664點。

美國聯準會主席華許（左至右）、英格蘭銀行總裁貝里與加拿大央行總裁馬克林參加全球央行年會，三人在雨中漫步談話。(路透)