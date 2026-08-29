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獲利、營收雙雙優於預期 Marvell上調全年財測 股價卻不給面子？

編譯葉亭均、記者蘇嘉維鐘惠玲／綜合報導
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ASIC大廠邁威爾科技（Marvell）上季獲利與營收優於市場預期，並上調全年財測，但市場擔心與Google合作利多要稍後才會顯現，28日美股早盤開盤重挫近7%。

邁威爾在止於8月1日的年度第2季（上季）營收，年比成長37%至27.4億美元，淨利年增58%到3.08億美元，經調整後每股純益（EPS）為0.94美元，略高於華爾街預期。預期本季營收為31.5億美元，經調整後EPS介於1.05-1.15美元，也優於分析師預測。

邁威爾上調今、明兩個年度的營收預期，預估今年度營收將成長45%到約120億美元，比先前預期上調5億美元，明年度進一步增至180億美元，比先前的預估調高15億美元。邁威爾的最新年度預測也都高於華爾街預期。邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）表示，上調財測的主因為半導體事業的資料中心事業營收成長，強調「資料中心事業的強度持續超乎先前預期」，該事業上季營收年增46%。

他說，人工智慧（AI）相關產品的需求看來「異常強勁」，在AI超大規模雲端業者競相設計自研晶片之際，客製化晶片事業需求「大幅加速」，預期下半年度（今年8月-明年1月）營收將加速成長，客製化晶片業收明年將增長超過一倍。

邁威爾上周宣布與Google在張量處理器（TPU）部分領域加強合作，有望進一步強化邁威爾的客製化晶片設計業務，法人指出，邁威爾加入Google客製化晶片戰場後，最終得利的仍舊是台積電、日月光投控及京元電等相關半導體供應鏈，聯發科、博通也與Google保持合作，共同爭取ASIC巨大商機。

邁威爾在財報會議未確切說明新協議能帶來的潛在成長空間，但指出真正的「重大影響」將主要出現在後年度之後。

在光通訊事業部分，墨菲表示，不論是CPO或NPO，相關光通訊產品近期成長速度遠超越三個月前預估，其中NPO發展將會比CPO快上許多，預計公司將會以自行開發光引擎（OE）加上矽鍺產品線進攻市場，另外，公司在乙太網路架構取得重大成果，且未來能提供完整解決方案，可望將產品線涵蓋到光通訊所需的DSP晶片、收發器至交換器（Switch）等相關應用。華星光、波若威、上詮等邁威爾相關供應鏈亦有望搶下新一波商機。

精華 FAQ

  • 邁威爾上季營收年增37%至27.4億美元，淨利年增58%至3.08億美元，調整後EPS達0.94美元，且本季營收與EPS指引也都高於分析師預估，顯示基本面明顯改善。

  • 執行長表示，主因是資料中心業務成長超乎預期，AI相關需求也異常強勁，帶動客製化晶片需求大幅加速，因此今年營收上看約120億美元，明年更提高至180億美元。

  • 雖然邁威爾宣布與Google在TPU等領域加強合作，但公司也坦言真正的重大影響要到後年度才會較明顯，因此短線利多尚未完全反映，市場仍擔心成效落地時間較晚。

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