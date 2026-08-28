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美債殖利率破5%為何沒壓垮新興債？ 財長貝森特得向新興市場學習

編譯湯淑君／綜合外電
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巴西10年期公債實質（經通膨調整）殖利率達10%，比美債更吸引投資人。（路透）
巴西10年期公債實質（經通膨調整）殖利率達10%，比美債更吸引投資人。（路透）

美國財政部最近標售30年期公債，得標利率超過5%是數十年來頭一遭，這顯然是美國財長貝森特不樂見的事。一般人或許認為，新興市場國家的財政官員恐怕更頭痛。以往那是事實，現在則未必。

美國30年期公債的實質（經通膨調整）殖利率目前約3%，也是很久未見到這麼高。同樣地，10年期美債實質殖利率也已升到逼近2.5%。美國公債傳統上被視為安全資產，殖利率走高通常這會從風險較高的資產，像是新興市場債券，吸走一些資本。

但這回不一樣。金融時報新興市場特派員柯特利指出，過去一年來，持有新興市場債券，並不像以往那麼糟。過去12個月期間，摩根大通新興市場債券指數，以本幣或美元計漲幅都高達8%至9%，無畏伊朗戰爭衝擊。美元並未勁升，也有幫助。

新興市場債券仍是相對有吸引力的投資工具。自從2023年美債實質殖利率躍升以來， 許多新興市場為了吸引外資，央行政策利率訂得大幅高於通膨率，提供更吸引投資人的實質殖利率。例如，巴西10年期公債殖利率減去當地通膨率後，仍有10%；南非實質殖利率約4%。

新興市場削減財政赤字 降低新興債風險

 

整體而言，新興市場國家也採取行動改善財政赤字，使新興債投資風險相對降低。新興市場資產管理公司晉達（Ninety One）把摩根大通本幣新興市場債券指數涵蓋的國家，統稱為「新興市場共和國」，發現他們的公共支出占國內生產毛額（GDP）比率，只比稅收超出1個百分點，利息成本不計。

相形之下，國會預算辦公室（CBO）估計，美國今年預算超支可能達到GDP的2.6%。

而且，美國市場利率上揚並未壓垮成長——至少目前為止——所以也沒理由認為美國會減少從新興市場進口貨物。

當然，新興市場整體數據良好，可能掩蓋各國差異性。泰國、南韓和馬來西亞的本幣債券殖利率，以名目和實質基礎計算，都低於美國水準。不過，這些國家從海外吸引資本的需求都不大。作為一種多元化資產類別，新興債跟美國相比未必遜色。

高實質利率不利於國內貸款者，從巴西發生一連串企業破產事件，即可見一斑。但新興市場至少已有一段時間調適，努力讓預算大致保持平衡，有財政空間償付債券持有人。那正是貝森特必須向新興市場學習的一個教訓。

精華 FAQ

  • 因為新興市場債券同樣提供不錯的實質報酬，且過去一年表現亮眼；再加上美元沒有強勁升值，資金並未大規模從新興市場撤出。

  • 許多新興市場把政策利率維持在高於通膨的水準，提供較高實質殖利率；同時多國也改善財政赤字，使債券持有風險相對下降。

  • 因為新興市場在高利率環境下，仍能透過控制支出、維持預算平衡來守住債信；相較之下，美國赤字更高，財政紀律反而更值得檢討。

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