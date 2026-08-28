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沒利息投資人也搶買 AI零息可轉債 今年發行額可望創新高

編譯季晶晶／婃合外電
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AI企業大量發行零息可轉債，投資人寧可放棄利息，也要押注未來換股的上漲空間。示意...
AI企業大量發行零息可轉債，投資人寧可放棄利息，也要押注未來換股的上漲空間。示意圖。（路透）

AI熱潮不只推高晶片股，也讓零利息可轉換公司債賣到快要破紀錄。金融時報引述Dealogic的統計報導，今年全球零息可轉債的發行額已經達到720億美元，可望改寫去（2025） 年730億美元的紀錄。

儘管美國公債殖利率走高，零息可轉債看起來並不划算，仍然有大批投資人願意買單。這是因為AI概念股波動愈大，可轉債附帶的換股權利就愈值錢。投資人因此願意放棄利息，換取未來在股價上漲時轉換成股票的機會。

與AI題材相關的安森美半導體（ON Semiconductor）、光通訊設備商Ciena及Cloudflare，今年都發行了零息可轉債，發行額分別為13億美元、近29億美元及25億美元。隨著整體借貸成本上升，企業轉向零息結構以降低融資成本。

在投資人的追捧之下，零息可轉債已占今年所有可轉債發行額約41%。

但零息不代表企業毫無代價。隨著美國10年期公債殖利率今年從4.15%升高到4.66%，投資人要求更好的換股條件，迫使企業降低轉換溢價，讓債券更容易轉換成股票。

為了原有股東持股遭稀釋的風險，許多公司會向銀行買進「上限買權」。當股價漲破轉換價格時，這項工具可在預設上限內抵銷部分股權稀釋，但這也會增加發債成本。

精華 FAQ

  • 因為AI熱潮帶動需求，今年全球零息可轉債發行額已達720億美元，接近去年的730億美元紀錄，全年有望改寫歷史新高。

  • 投資人看重的是換股權利而非利息；當AI概念股波動變大時，可轉債的轉換價值上升，未來若股價大漲，便可轉成股票獲利。

  • 雖然零息可降低表面融資成本，但在美債殖利率上升下，投資人會要求更好換股條件，企業還常買上限買權，以減少股權稀釋風險。

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