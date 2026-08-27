美大舉囤銅 全球史詩級搶銅大戰 線纜廠得利

短期供應持續吃緊，LME銅價今年來已大漲約16%，逐步逼近盤中歷史高點。（路透）

美國近期大舉囤銅，搶買庫存現貨動作不斷，推升國際銅價再創歷史新高。倫敦金屬交易所（LME）可交割庫存才短暫回升，又遭大量提領，銅市供需失衡，全球恐上演史詩級搶銅大戰，報價料將繼續攀峰。

LME銅價26日延續漲勢，一度上漲0.5%，每公噸報14415.5美元，為歷史新高水準，27日一度再漲0.6%；紐約商品交易所（Comex）銅價前一日已先改寫歷史新高。今年來LME、Comex銅價分別上漲約16%、19%，近一年漲幅逼近五成。

業界指出，此波銅價大漲已從資金及需求預期，進一步轉為「可交割現貨供應緊張」。全球並非完全沒有銅，而是大量庫存被搬往美國，形成「美國囤銅、全球搶銅」新局面，恐進一步引爆搶銅大戰。

美國正討論自2027年起對精煉銅課徵15%關稅、2028年進一步提高至30%，交易商為規避潛在成本，提前將精煉銅運往美國。今年上半年美國進口精煉銅88.5萬公噸，全年進口量正逼近2025年164萬公噸的歷史紀錄。

LME可供交割銅庫存先增後減，也反映供應情勢反覆。相關庫存上周一度增加逾73000公噸，但過去兩天又減少近62000公噸，顯示市場仍在積極尋找可立即交付的現貨銅。

此外，美元近期走弱也為包括銅在內的大宗商品價格帶來支撐。種種跡象顯示，銅價可望進一步走高，並刷新紀錄。

在大量進口帶動下，Comex銅庫存已連續46個交易日增加，攀抵67.52萬公噸新高；反觀LME倉庫，最近數日累計約6.54萬公噸銅被標記準備離庫，其中相當部分可能繼續運往美國。

庫存流向失衡也使紐約與倫敦銅價差距擴大。Comex銅價一度較LME每公噸高出約550美元，溢價接近4%，使跨市場運銅套利仍有利可圖，也意味LME即使有新庫存流入，仍可能迅速被吸往美國。

研究機構CRU原估2026年全球銅市供給過剩63.9萬公噸，目前已將預測大幅下修至最多僅供需平衡。若美國維持現有進口速度，美國以外地區可流通銅料將持續減少，現貨市場可能呈現實質短缺。

法人指出，銅為電線電纜主要原料，國內線纜產品多採原料價格連動報價，銅價走高將推升產品售價及營收規模、毛利表現。華新、大亞、華榮、合機、宏泰、億泰等業者短期可望受惠報價上揚；若手中具有較低成本庫存，還有機會享有庫存增值及利差擴大效益。