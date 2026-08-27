7月PCE物價指數年增3.7% 美通膨年增率持穩 仍高於Fed目標

美國聯準會（Fed）密切關注的個人消費支出（PCE）物價指數7月核心年增率持穩，但仍遠高於Fed的目標，在Fed傑克森洞央行年會登場前似乎讓主席華許 處境更棘手。

商務部經濟分析局（BEA）26日公布，美國7月PCE物價指數月比攀升0.2%，年比升幅3.7%，分別高於經濟學家預估的0.1%和3.6%；剔除食物與能源的核心PCE指數月比升幅0.2%、年比升幅持穩於3.3%，則與經濟學家預測相符。

經濟分析局同日另公布，美國第2季經濟季增年率為1.5%，與初估值相同，較第1季的2.1%趨緩。撐起全美三分之二經濟活動的消費者支出年化增幅為3.4%，比初估的3.2%上修。非住宅固定投資升幅達8.5%。

PCE物價指數是Fed利率決策參考的重要通膨指標，尤以核心PCE衡量美國通膨趨勢最精確。核心PCE在5月躍上4.1%的三年高峰，反映2月底美伊戰爭爆發導致能源價格飆漲，因全球約五分之一石油賴以運輸的荷莫茲海峽形同封閉。

六個月後，戰爭還看不到盡頭但戰況已降溫，且油價和通膨也從春季高峰回落。6月整體PCE月比甚至下滑0.1%，是2020年4月來最弱，主因是汽油價格回跌。汽油跌價也對7月通膨產生抑升效果。

通膨放緩讓制定Fed利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）7月按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在3.5%~3.75%。

分析師指出，7月核心PCE持穩，加上近來發布的一連串數據呈現經濟7月降溫，可望強化Fed維持利率不變論據，讓官員觀望更多通膨降溫跡象。然而，最新PCE核心通膨年增率3.3%，儘管持穩，卻仍遠高於Fed的2%目標。

Fed主席華許本周將在傑克森洞央行年會發表專題演說，投資人將豎耳恭聽他對Fed如何因應通膨頑強不屈有何看法。

部分分析師認為，7月核心PCE持穩，加上近來發布的一連串數據呈現經濟7月降溫景象，可望強化Fed維持利率不變的論據，讓官員靜候更多數據出爐再作定奪。