NVIDIA重返中國AI晶片市場 賣出頭一批H200占資料中心營收不到1%

上季出售的H200數量雖少，仍是輝達2025年初向中國出貨約6,000萬美元H20後，頭一次在當地完成AI晶片銷售。(路透)

輝達 （NVIDIA ）表示，上季已向中國客戶銷售少量H200晶片，但礙於北京當局管制，實際出貨量仍低於美國政府核准的額度。

輝達周三在財報中表示，截至7月26日止三個月，H200對中國客戶的銷售額不到資料中心營收的1%。輝達沒有說明在中國出售多少顆H200，也未公布相關營收金額。

美國政府1月已核發許可，准許輝達向中國出售一定數量的H200；但北京當局反對陸企採購，使輝達無法用完核准額度。

由於H200需求減少、庫存過剩，輝達過去六個月已提列4億美元相關費用。

H200及遊戲硬體等非AI產品，使輝達上季來自中國的營收達78.8億美元，接近去年同期的兩倍。

不過，輝達提出財測時，仍未把來自中國的資料中心及AI晶片營收計入預測。美國自2022年起持續緊縮先進AI晶片對中國的出口限制，理由是相關技術可能協助中國軍事發展，實際上已把輝達排除在當地AI晶片市場之外。

上季出售的H200數量雖少，仍是輝達2025年初向中國出貨約6,000萬美元H20後，頭一次在當地完成AI晶片銷售。

H20是輝達為符合美國早期出口管制而設計的晶片。川普2025年4月禁止H20銷往中國，後來又撤銷禁令，但北京當局隨即要求中國企業不要採購。

輝達執行長黃仁勳經過數月遊說後，去年說服川普同意向核准的中國客戶出售H200，條件包括向美國政府繳交相當於銷售額25%的費用。

美國商務部工業暨安全事務次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）7月曾表示，出售給中國客戶的H200數量「微不足道」，但未透露細節。

H200屬於輝達Hopper產品系列，已比最新Rubin處理器落後兩個世代，但在中國市場仍能與華為及中芯國際等本土業者的產品競爭。

華為與中芯國際同樣受到美國管制，包括禁止中芯國際取得微影設備等關鍵晶片製造工具。

輝達數月前便已取得美國商務部工業暨安全局核准，可以向中國客戶出售H200，但北京是否准許科技業者完成採購一直存在疑問，相關銷售因而停滯。

川普5月訪問北京後表示，中國國家主席習近平尚未同意當地企業採購H200，因為希望扶植中國本土晶片業者。

黃仁勳雖加入川普的北京行程，兩人還在空軍一號於阿拉斯加停留加油時臨時碰面，輝達的中國AI晶片業務仍未取得突破。輝達5月也曾告訴投資人，當時尚未在中國出售任何H200。

習近平預定下月訪問華府，H200銷售問題可能再度成為兩人會談議題。川普先前雖說晶片並非北京峰會焦點，但已表示將與習近平討論AI。