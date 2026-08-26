整理包／盤後大漲 NVIDIA財報七大重點一次看

輝達財報優於預期，並罕見預告2028會計年度營收將大增70%，執行長黃仁勳強調AI基礎建設仍在全速推進。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達財報雖然優於預期，但真正推升盤後股價的是罕見上調至2028年營收成長70%的展望，同時需面對記憶體成本與自研晶片競爭。

輝達 （NVIDIA ）第2季營收翻倍成長，最新一季財測也超越市場預期，但真正點燃盤後股價漲勢的，是罕見提前預告2028會計年度營收將再大增70%。AI需求熱度不減，亞馬遜（Amazon ）甚至追加下單200萬顆GPU；但高速成長背後也浮現新壓力，記憶體短缺正侵蝕毛利率，OpenAI、Anthropic與大型雲端業者也加快自研晶片。本次財報七大重點整理如下：

一、2028年度營收估暴增70%

輝達預估2028度年營收成長可達約70%，遠高於市場預估的45%。客戶需求預測甚至指向翻倍成長，但因供應受限，輝達實際可出貨的晶片數量仍受制。

二、Q2營收翻倍、資料中心成長更猛

第2季營收962.2億美元，年增106%，調整後每股盈餘2.22美元，雙雙優於預期。資料中心營收890億美元，年增117%，仍是最主要的成長引擎。

三、亞馬遜加購200萬顆GPU

亞馬遜將在未來兩年為旗下資料中心額外採購200萬顆輝達GPU，加上原有的100萬顆，總數達300萬顆。即使亞馬遜積極自主研發Trainium晶片，短期內仍難以擺脫對輝達的依賴。

四、記憶體漲價開始侵蝕毛利

記憶體短缺推升成本，輝達預期毛利率將從本季約74%逐步降至第4季71%至72%的低點。公司已調漲產品售價，預估2028年度毛利率可望回升至72%至73%。

五、為搶記憶體，採購承諾暴增

輝達對供應商的採購承諾由1,190億美元暴增至2,790億美元，主要與記憶體採購相關。分析師指出，記憶體供應商現階段擁有較大議價優勢，成本壓力短期內恐不易緩解。

六、黃仁勳回應客戶自研晶片趨勢

面對OpenAI、Anthropic等客戶自研AI晶片，黃仁勳強調輝達提供的是完整AI平台，並非僅限推論晶片。他「百分之百有信心」，兩家公司長期仍將是輝達的重要客戶與合作夥伴。

七、財報本身無驚喜、財測點燃買氣

輝達已連續多季交出優於預期的成績，投資人對「打敗預期」逐漸無感；直到罕見提出2028年度成長70%的展望，盤後股價才明顯轉強，一度大漲逾5%，隨後收斂至4.2%。