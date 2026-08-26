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美股靜待NVIDIA財報近乎持平 盤後展望優於預期轉漲逾4%

編譯劉忠勇／綜合外電
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投資人在輝達公布財報前不敢貿動。(路透)
投資人在輝達公布財報前不敢貿動。(路透)

美國股市周三近乎持平。投資人在輝達（NVIDIA）盤後公布財報前不願大舉押注，7月通膨仍高於聯準會（Fed）目標，也使市場更加關注Fed主席華許周五在傑克森洞全球央行年會的演說。輝達盤後財報優於預期，並提出樂觀展望，股價盤後由跌轉漲逾4%。

道瓊工業指數下跌113.52點，跌幅0.2%，收在53,463.88點；史坦普500指數跌1.58點，收7,675.70點；那斯達克綜合指數下跌21.10點，跌幅0.1%，收在26,130.20點。

費城半導體指數小漲0.2%，台積電ADR漲不到0.1%，輝達在正常交易時段下跌1.6%，盤後公布的上季營收創歷史新高，也超越分析師預期，股價盤後一度下跌1.1%，隨後在公司提出樂觀的長期展望後轉漲逾4%。

周三是美股今年成交量第三低的交易日，多數投資人都在等待輝達財報及華許談話。

輝達財務長預估，2028會計年度營收將成長約70%，減輕市場對AI支出熱潮失去動能的疑慮。輝達今年股價仍上漲13%，但過去四次公布財報後，隔日股價都下跌。

Infrastructure Capital Advisors執行長哈特菲爾德（Jay Hatfield）說，市場表面上像是在等待Fed，其實真正等待的是輝達，甚至有人把執行長黃仁勳稱為「AI界的Fed主席」。

Nationwide首席市場策略師哈克特（Mark Hackett）表示，輝達財報是AI行情的重要考驗。市場將觀察晶片漲價究竟反映供應受限，還是輝達定價能力增強，以及公司如何回應AI投資融資疑慮。

美國商務部公布，7月個人消費支出（PCE）物價指數年增率維持3.7%，略高於市場預期，也仍遠高於Fed的2%目標。消費支出陷入停滯，第2季經濟成長率則為1.5%。

通膨仍居高不下，使華許周五的演說更受矚目。華許先前因未清楚說明經濟看法及政策方向而受到批評，投資人希望他進一步交代Fed將如何因應通膨及決定升息時機。

芝商所FedWatch工具顯示，市場預估Fed 9月升息的機率為38.1%。摩根士丹利財富管理首席經濟策略師申特納（Ellen Zentner）認為，這次數據還不足以改變9月決策方向，但若後續數據也呈現相同趨勢，Fed採取行動的壓力可能升高。

美國10年期公債殖利率由周二的4.638%升至4.663%。投資人仍擔心油價、政府債務及通膨，但財政部宣布支持債市的措施後，殖利率已由上周多年高點回落。

布蘭特原油小幅下跌，上周五以來累計跌幅約6%。中東多國領袖近來舉行會談，但斡旋人士表示尚未取得突破。

個股方面，Meta上漲1.1%。公司同意支付最高180億美元，與美國48州就社群媒體傷害兒童的訴訟達成和解，並將大幅調整Facebook及Instagram。

蘋果上漲1.1%。Intuit下跌3.2%，因全年營收預測低於華爾街預期。莫德納（Moderna）下跌5.8%，但股價仍遠高於上周公布mRNA癌症疫苗後期試驗結果前的水準。

精華 FAQ

  • 投資人普遍在等待輝達盤後財報結果，以及Fed主席華許周五在傑克森洞的談話，因此交易意願偏低，市場整體呈現觀望，主要指數僅小幅漲跌。

  • 輝達上季營收創歷史新高且優於預期，財務長並預估2028會計年度營收可成長約70%，帶動股價由盤中下跌轉為盤後上漲逾4%。

  • 7月PCE年增率維持3.7%，仍高於Fed的2%目標，讓市場更關注後續升息可能性；FedWatch顯示9月升息機率升至38.1%，顯示通膨壓力仍未解除。

美股 輝達 華許

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